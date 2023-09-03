Çeşme'de bir Eylül günü

İyi haber mi kötü mü bilemiyorum ama sezon bir ay kaydı. El Nino'nun da etkisi olabilir. Haziran'da bir türlü ısınmayan hava, Eylül'ü yeni Ağustos yaptı.

Tarihin en sıcak sonbaharlarından birini yaşayacağız belli ki... Çeşme Eylül'de her zaman daha güzel olur. Yazlıkçılar bilir bunu.

Hava yatışır, mekanlarda yer bulmak mümkün olur. Akşam yemeğini Çeşme merkezde bulunan eski ama eskimeyen bir balıkçı olan Yücel'de yemenizi öneririm. Başka yerde bulunmayan 'imza' mezeleri, kibar servisi ve manzarası ile paranızı hak eder.

KUZU SIRT ISMARLAYIN

Eğlenecek yer arıyorsanız Alaçatı Hacımemiş mahallesinde bulunup yaz kış açık olan Dokuzbuçuk'a gidin derim. Harika müzikleri ve çoğunluğu izmir'in tanınmış simalarından oluşan elit bir müşteri kitlesi var. Burada kuzu sırt ısmarlarsanız pişman olmazsınız.

Ozan beye de benim selamımı iletin.

PARK SORUNU YAŞANMAZ

Gece konaklamak için Alaçatı'nın en yeni butik oteli Nap Alaçatı sizi davet ediyor. Bu küçük otel, havuzunun farklı deseninden çok şık kahvaltı servislerine kadar fiyat fayda oranında sizi mutlu edecektir. Üstelik yol kenarında olduğundan araç park sorunu yaşamazsınız. Sabah yüzmek istiyorsunuz...

Yine eski İzmirlilerle aynı havayı solumak istiyorsanız Altınyunus otelin mazot iskelesine komşu iskeleyi kullanabilirsiniz. Ben eğlence istiyorum diyorsanız da artık bilmeyenin kalmadığı Momo Beach'i deneyebilirsiniz. Keyifli bir Eylül olsun.