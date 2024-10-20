Bazı kötüler neden popüler?

Bazı insanlar pek popülerdir. Her yere davet edilirler ama çok sevilmezler. Arkalarından da hep kötü konuşulur. Sen de merak edersin; bunca sevilmeyen bu insan nasıl olup da bu kadar popüler olabilir? Cebinde akrep olan, her fırsatta dedikodu yapan hatta zaman zaman garip tavırlarıyla insanın başını belaya dahi sokabilen bu tipler nasıl olup da cemiyet hayatında yer alabilmektedir? Sen içinde bulunduğun topluma ayak uydurabilmek adına bunca çaba gösterir, hatta zaman zaman da sıkıntı çekerken onlar nasıl da protokolün ilk sıralarında oturabilir?



SEVİMSİZ AMA GERÇEK

En baştan şunu söyleyelim; dedik ya, sen çaba gösteriyorsun. Yani topluma ayak uyduruyorsun. Toplulukla aynı renksin.

Bu ne demek peki? Farklı bir renge, özgün bir auraya sahip değilsin. Muhtemelen çevrendekileri memnun etme dinamiği ile hareket ediyorsun. Bu da seni önemsiz kılıyor. Aksine bu uyumsuz tipler, özgün bir renge ve enerjiye sahipler. İtici oldukları oranda da çekiciler. Dünyanın en değerli para birimi sterlin değil, enerjidir. Enerjisi yüksek, aurası geniş, kişiliği özgün insanlar, ne yaparlarsa yapsınlar ilgi çekerler. Sevimsiz ama bir gerçek. Düşün ki muazzam karakterlerle dolu bir film var ama kötü karakteri yok.

Yani bir çatışma yok. Dolayısıyla orada ilgi çekici bir hikaye yok, kim izlemek ister ki? Bu insanları da o filmin popüler kötüleri farzet sen. Ha, bu arada, enerjisi yüksek insan kötüdür, uyumsuzdur anlamı çıkmasın anlattıklarımdan. Sadece negatif özellikte bazı insanların nasıl olup da popüler olduğu sorusundan yola çıkmıştık.

Dolayısıyla diyorum ki, enerjik, özgün ve tutkulu insanlar bir şekilde alan tutarlarfazla sayıda kötü huyları olsa bile-...



HERKES TABİATINDA

Bunlar bu -az bulunur özellikleri dolayısıyla- egzotik hayvanlara benzerler.

Sevilmeseler de çekici bulunurlar.

İnsanların çoğunda bulunmayan sıra dışı bir yanları olduğundan merak da edilirler. Bu insanlarla birlikte olmayı safari turuna çıkmaya benzetebiliriz.

Sosyal ortamlarda bunlarla bulunmak, kontrollü bir mesafeden safariye çıkmak gibi. Nasıl ki uzaktan seyretmekten keyif aldığımız aslanı kaplanı timsahı eve götürmüyorsak bunları da özel insanlardan oluşan ana çemberimize pek sokmadığımız da bir gerçek.

Evet eğlenceliler ama herkes kendi habitatında sağ olsun.....

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