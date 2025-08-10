İzmir'den çıkıp İstanbul'da bir gastronomi markası haline gelen ve milli mutfağımızı yurt dışında da tanıtmayı şiar edinen dostum Gürkan Boztepe, yine ses getiren bir işe imza attı. Gastronomi Turizmi Derneği , doğaya ve yerel değerlere sahip çıkmak amacıyla düzenlediği "Ormandayız" etkinliğiyle önemli bir farkındalık çalışmasına imza attı. 30 Temmuz Çarşamba akşamı İstanbul Life Park Izoletta'da gerçekleşen etkinlik, yoğun katılımla ve yüksek etkileşimle tamamlandı. Her yıl yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarının yalnızca doğaya değil, aynı zamanda yerel üreticilere ve kültürel mirasa verdiği zarara dikkat çekilen gecede, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen coğrafi işaretli ürünler öne çıkarıldı. Kokteyl prolonge formatında yapılan etkinlik, GTD üyeleri için geleneksel bir buluşma niteliği taşırken; doğayla iç içe tasarlanmış atmosferiyle çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik mesajı verdi. Etkinlikte tüm GTD üyeleri, güçlü bir iş birliğiyle catering alanında sinerji yaratarak kendi ürün ve tatlarını üyelerle buluşturdu. Aynı zamanda sosyal sorumluluk alanında farkındalık yaratmak amacıyla farkındalık standları kuruldu.



ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Programda öne çıkan başlıklar arasında orman yangınlarının coğrafi işaretli ürünlere etkisi, küresel ısınmanın gastronomi turizmine yansımaları ve yerel üreticilerin korunması gibi konular yer aldı. Etkinliğe Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TYGD) ile Fransa menşeli FIJET Türkiye de destek verdi. GTD ve TYGD Başkanı Gürkan Boztepe, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, bu organizasyonu orman yangınlarına dikkat çekmek ve sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak amacıyla özellikle ormanlık bir alanda gerçekleştirdiklerini belirtti. Boztepe, "Ormanlarımızı korumak kadar, Anadolu'nun zenginliğini yansıtan coğrafi işaretli ürünlere sahip çıkmak da çok önemli. Bu iki değer, aslında geleceğimizin anahtarıdır," dedi.



KATILIMCILAR

Geceye; İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, sanatçı Tamer Levent, Prof. Dr. Oğuz Özyaral, eski Turizm ve Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı, eski Tarım Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Günaydın İşletmeleri Kurucu Ortağı Cüneyt Asan, Türk Polis Vakfı, FİJET Dünya Başkan Yardımcısı Delal Atamdede, TYGD Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kurtoğulları, Dr. Ender Saraç, İBB İstanbul Turizm Platformu Proje Yöneticileri Harun Tedik ve Enis Malik Kaya gibi kurum ve kişiler katılım sağladı. Etkinlik aşağıdaki kurumların katkılarıyla hayata geçirildi:

Aİdrink, Antiochia , Crowne Plaza Harbiye, Dr. Aronia, GT Anadolu, İzoletta, Kalbur Et, Kosifler Oto, Karaköy Güllüoğlu, Life Park, Meat Burger, Meltem'in Evi, Sabırtaşı, Tepe Gourmet, TYGD, Qurabiss, The Coffee Factory, CEESS Global, Hatay dayanışma derneği, Efor Çay, Export, Vegan Derneği. Etkinlik, doğa sevgisiyle gastronomiyi buluşturarak hem çevresel duyarlılığı artırdı hem de toplumsal sorumluluğun güçlü bir örneğini ortaya koydu.