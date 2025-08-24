Prof. Dr. Emrah Aydemir

1986 yılında Elazığ'da doğan Prof. Emrah Aydemir, 2008'de İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. 2011 yılında ilk tezli yüksek lisans derecesini aldı ve California State University, San Bernardino'da tez çalışmalarında bulundu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalında doktorasını yaptı. Doktora tez çalışmalarını Prof. Dr. Junhao Hong danışmanlığında Araştırma Görevlisi olarak The State University of New York at Buffalo'da gerçekleştirdi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalında ikinci tezli yüksek lisansını tamamladı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nde vatani görevini yerine getirdi. Hong Kong Hükümeti'nin resmi yayın organı Media Digest Radio Television Hong Kong, Amerikan iş dünyası dergisi FORTUNE'ye bağlı FORTUNE Türkiye, Türkiye'de ulusal güvenlik ve strateji alanında yayın yapan M5'de çeşitli makaleleri yayımlandı.

'ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ'

Dünyanın çeşitli ülkelerinde bildiler sundu. 2016 yılında Oxford'da düzenlenen bir konferansta oturum başkanlığı yaptı. 2018 yılında Harvard Üniversitesi Joseph B. Martin Conference Center'da IJAS tarafından düzenlenen uluslararası konferansta "Üstün Başarı Belgesi"ne layık görüldü. 2023 yılı 9. International Paris Congress on Social Sciences & Humanities'de moderatörlük yaptı. Genelkurmay Başkanlığı Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı Birleşik/Müşterek Harp Oyunu'nda Danışmanlık ifa etti. "Siyasal İletişim, dış politika, kamu diplomasisi, terörizmle mücadele gibi konu başlıklarında yayımlanmış pek çok kitabı vardır.

ÇALIŞMAYA KATKI

Bill Clinton Yönetiminde Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Güvenlik Konseyi Başkanlığı ve Savunma Bakan Yardımcılığı görevinde bulunmuş Harvard Üniversitesi Profesörü Joseph Nye ve Washington DC. American University'den Profesör Rhonda Zaharna gibi alanında yer edinmiş isimlerle birlikte "Dış Politikada Stratejik Bir Değer Olarak Yumuşak Güç ve Medya" isimli çalışmasına katkıda bulundu. Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen Siyaset Okulu, Bilkent Üniversitesi ve Ankara Politikalar Merkezi iş birliği ile Dış Politika Enstitüsü tarafından düzenlenen Diplomat Okulu , Dış Politika Enstitüsü ve İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Güvenlik Okulu'nda dersler verdi. Yine Dışişleri, Dış İlişkiler ve Güvenlik Bürokrasisine Hazırlık teşkil eden Dışişleri Enstitüsü Diplomat Okulu, MSÜ Alparslan Savunma Bilimleri ve Millî Güvenlik Enstitüsü Askeri Eğitim Yönetimi ve Müşterek Harp Enstitüsü Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi'nde dersler vermektedir.

'İŞİN EHLİ' OLMAK

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projelerde görev aldı. Dünyanın önde gelen bağımsız akademik yayıncıları arasında yer alan Sage Journals'da hakemlik ve makale editörlüğü, merkezi Londra'da bulunan İngiliz Akademik ve Ticari Yayıncılık şirketi olan Palgrave Macmillan'da da hakemlik yapmaktadır. Birleşmiş Milletler'e bağlı (BM) Uluslararası Gençlik Konseyi Fransa Masası Orta Doğu Koordinatörlüğü'nün üyesidir. Aydemir, alanında dünyada sözü geçen, pek çok ülkede konuşmalar yapan ve varlığından gurur duyduğumuz çok değerli bir uzmanımızdır. Böylesine bir öz yaşam öyküsünü sadece 38 yıla sığdıran (ama bu köşeye kesinlikle sığdıramadığım) Emrah hoca, 'insanlar buğday başağı gibidir. İçleri doldukça başları eğilir' sözünün mükemmel bir örneği olarak son derece mütevazı bir insan ve vefalı bir dosttur.

Bu yazı neden mi yazıldı? İnsanların kariyerlerinin gerçekliğinin sorgulandığı bu günlerde 'işinin ehli olmak' başlığına daha uygun bir örneği şahsen tanımadım da onun için....