Rüyaların işlevi üzerine hasbihal

Rüyalarımızı anlatırken onları saçma bulduğumuz için çok zorlanırız. Aslında uyku aleminin irrasyonel olması sadece rüyanın konusunun absürtlüğünden kaynaklanmaz. Aynı zamanda işleyişi saçmadır. Saçmadır çünkü -sözde- uyanık bilinç, nedensellik ve doğrusal zaman üzerinden çalışıyor. Uyanıkken: "Önce bu oldu, sonra şu oldu, sonuç olarak bu oldu." Derken, rüyada ise "Bu bendim, sonra başkasıydım, sonra dışarıdan izledim." diyebiliyoruz. Bu akış bize doğal olarak irrasyonel görünüyor. Bir an babanız olurken sonra kardeşinize dönüşebilirsiniz. Rüyanın saçmalığı buradadır. Anlatırken gülerek 'sonra meğer ben kardeşimmişim' derken bulursunuz kendinizi...



ZAMAN KAVRAMI

Ama belki de akıl değil, gerçekliğin kendisi doğrusal değildir. Bizim mantığımız bir gözlük, rüya ise gözlüğü çıkarınca gördüğümüz çıplak manzara olabilir. Bize saçma gelen şey ne kadar saçmadır aslında? Rüya dokusu ve kurgusu itibarıyla bizim üç boyutlu madde dünyasının dokusuyla uyuşmadığı için anlamsız gelir. Oysa rüya belki de gerçeğin dokusuna çok daha yakındır. Kuralları gereği rüyada doğrusal bir zaman yoktur. Karakterden karaktere geçiş yaparsınız.



GÖZLEMCİ

Bazen olayın kahramanıyken birden gözlemcisine dönüşüverirsiniz ve bu geçiş bir anda olur. Farklı olasılıkların bir anda aynı evrende mevcut olabilmesi , etkide bulunanla etki alanın aynı kişi olabilmesi, tek olanın çoku deneyimleyebilmesi, bilincin gerçekliğe anında etki etmesi... Bu anlattıklarım size neyi hatırlattı? Kuantum teorisi olabilir mi acaba? Belki de rüya hali ruhun tek gerçek halidir ve eskilerin deyimiyle biz uyanıkken rüya alemindeyizdir. Rüyada olası tüm kişileri ve gerçeklikleri deneyimliyoruzdur. Tek olan bilinç, gerçek yaşam sandığımız 3 boyut aleminde gerçek yapısından soyutlanarak çoklara bölünmüş olabilir mi?



KİMLİK DEĞİŞİMLERİ

Rüyadaki kimlik değişimleri tek bilincin farklı maskeleri olabilir mi? ve sözleşmesine imza attığımız senaryo gereği daralarak alacağı dersleri görebilmek için odağını teke düşürmüş olabilir mi? Dizilerde aynı hikayeyi farklı karakterlerin gözünden izlesek hepsine bir anlamda hak veriyor ve onlarla özdeşleşebiliyoruz.

Gerçek alemdeki farklı benleri rüyadaki gibi deneyimleyebilsek ortada bir rakip, bir düşman, bir öteki kalır mı? Belki de rüya, evrenin kuantum versiyonuna açılan küçük bir pencere, ücretsiz bir demo sürümüdür, kim bilir?