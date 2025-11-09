Kopenhag’da yeme içme

Kopenhag'ın pahalı bir şehir olduğunu geçen hafta anlatmıştık. Konaklama işi de buna istisna teşkil etmiyor. Yine de merkezde -nispeten-ucuz seçenekler mevcut. Örneğin (özellikle yalnız bir gezginseniz) "Wake up Copenhagen" zincirinin Borgegrade şubesi, gecelik 4000 liralık uygun fiyatıyla öne çıkıyor. Otel çok merkezi bir yerde ve tertemiz ancak odaları çok küçük. Yatak duvara tamamen yaslanmış ve banyodaki duş kabini (yerden kazanmak için) tam bir tüp şeklinde. Konfor aramıyorsanız önerilebilir. Bu arada kahvaltının ücretli olduğunu ve şehir genelinde -siz bir gece önceden belirtmeden odanızın temizlenmeyeceğini de belirtmek isterim. (700 odalı otel de görmüş oldum)

BÜTÇE PLANLAMASI

Kopenhag pahalı ama ne kadar? Hiçbir giyim eşyası alıp ülkeye taşımaya değmeyecek kadar. Taksiye binmeyi unutacak kadar pahalı.

Lüks bir restoranda yüzde 20-25 oranında bizden pahalı. Bir dönercide örneğin, bizimle hemen hemen aynı. Kutu içecek en pahalısı. Beş katı falan, bütçenizi iyi yapın.

Hoşuma giden bir unsur, koku oldu. Zaten şehir tertemiz ama konumuz temizlik değil. Koku, yeme alışkanlıklarımızdan da kaynaklanıyor. Örneğin Avrupa ve Amerika'da (lüks restoranlarda bile duyduğum) çok ağır bir yağ kokusu var. Domuzdan mı yoksa kullandıkları yağın cinsinden mi kaynaklı, bilmiyorum ama Kopenhag'da restoranlar tertemiz, buz gibi. Kokunun k'si yok.

Burada Alchemist gibi özel deneyime yönelik gurme restoranları var. Kişi başı 1000 dolar filan. Merak ettik mi? Evet ama insan -olsa da- yemeğe böyle bir para vermeye utanır. Bununla birlikte yine Host gibi popüler restoranlar mevcut. (Böyle restoranlarda rezervasyon şart ve oturma süresi 2 saatle sınırlı) Host'u beğenmedik. Et restoranı Köd'de şefin Bursalı olmasını beğendik. Hooked isimli deniz ürünleri restoranı güzel olsa da çiğ balık ürünlerinin fazlalığıyla her damağa uygun değil. İşin ilginç yanı, en çok da otelimin yanında olan 'Stiks n sushi' isimli Uzakdoğu restoranından keyif aldım. Bu türü seviyorsanız mutlaka öneririm.

İLGİNÇ YERLER

Bunun haricinde -yemek yemesem de etüt ettiğim bir yer var. İlginç bulduğum için öneriyorum, Pinchos. Burası sirk temalı bir restoran ve tapas sunuyor. Dekorasyonu haricinde ilginç bulduğum nokta, restoranın türü. Bu bir 'app' restoran. Ne mi demek? Aplikasyon, yani uygulama. Restoranın aynı isimli uygulaması var. Onu indirip oradan rezervasyon yapıyorsunuz. Siparişi uygulama üzerinden vermekle kalmıyor, hatta hesabı bile (nasılsa) oradan ödüyormuşsunuz.

Benim gözümü en çok doyuran seçenek, tüm turistlerin favorisi olan Torvehallerne.

Şehir merkezinde sayılan bu yer, aslında bir yiyecek pazarı. Çevresi camla kaplı bu temiz ve şık çarşıda pastadan tatlıya, kırmızı etten deniz ürününe onlarca seçenek var. Ucuz mu? Hayır. Pahalı mı? O da sayılmaz, orta. Ancak burada görmediğiniz ebat ve çeşitlilikte deniz ürününü tezgahından seçip pişirtip orada tüketmek keyif veriyor. Burası, olmazsa olmaz bir Kopenhag seçeneği olarak öne çıkıyor.