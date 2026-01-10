Muhteşem üçlü geri dönüyor

Bir döneme damga vuran animasyon efsaneleri yıllar sonra yeniden beyazperdeye dönüyor. Oyuncak Hikayesi bu yıl, Buz Devri ve Shrek ise 2027’de yeni maceralarıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Animasyon denildiğinde öyle bir üçlü var ki ne zaman izleyicilerle buluşsa salonlar dolar taşar. Bu bir döneme damga vurmuş muhteşem üçlüden ilki bu yıl içerisinde yine yeniden huzurlarınızda olacak. İlkini izleyen çocukların artık 30 yaşını geçtiği bu yapım her zaman ilgi odağı olmaya devam etti. Oyuncak Hikayesi'nden bahsediyorum. Oyuncak Hikayesi'nin ilki 1995'teydi. Üçlüden diğer ikisi ise Shrek ve Buz Devri. Bu ikili de bu sene olmasa da 2027'de izleyici ile buluşacak. Shrek'in ilki 2001'de, Buz Devri'nin ise 2002'deydi.

YENİ ÜYE LILYPAD

Elbette ki bu yapımların sadece çocuklar için olduğunu söylemek doğru değil. Çocuklar gibi büyüklerin de en sevdiği animasyonlar arasında yer alan üçlünün yeni maceraları için şimdiden sabırsızlandığımızı söyleyelim. Vizyon tarihleri açısından kronolojik olarak ilerleyelim o halde. Oyuncak Hikayesi serisinin beşinci filmi. Ve söylenen o ki yeni hikayede Buzz, Woody, Jessie'nin günümüz çocuklarının elinden düşürmediği elektronik aletlerle karşı karşıya gelmeleri anlatılıyor. Serinin yeni üyesi ise Lilypad isimli akıllı bir oyuncak. 19 Haziran 2026'da izleyicileri ile buluşması beklenen Oyuncak Hikayesi 1995'in ardından 1999, 2010 ve 2019'da karşımıza çıkmıştı. Gelelim Buz Devri'ne... Onun için tam 1 sene bekleyeceğiz. Serinin 6. bölümünün 2007 Şubat ayında görücüye çıkması düşünülüyor. İlk 5'in sıralaması ve yapım tarihleri şöyleydi: Buz Devri (2002) Buz Devri: Erime Başlıyor (2006), Dinozorların Şafağı (2009), Kıtalar Ayrılıyor (2012), Büyük Çarpışma (2016). Serinin son filminin adı Kaynama Noktası olacak.



HASRET BİTİYOR

Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat ve diğerlerinin yer alacağı macera dinozor ve lav dolu Kayıp Dünya'daki yine heyecan dolu bir hikayeyi anlatıyor. Shrek 5 ise normalde Temmuz 2026'da sevenleri ile buluşacaktı. Fakat önce Aralık'a ardından da Haziran 2027'ye ertelendi. Serideki ilk dört filmin arasında hep 3'er yıl olmasına rağmen (2001-2004-2007-2010) bu kez 17 yıllık bir gecikmeyle hasret sona erecek.