Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin bitkisel ve hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Bu rakamları inandırıcı bulmayanlar, daha doğrusu siyasi bulanlar var. Olabilir, ancak söz konusu istatistikleri gerçekçi bulmayanların da ortaya inandırıcı gözlem ve veriler koyması lazım. Çok somut bir örnek vereyim...

Ben şahsen Türkiye'de süt üretiminin TÜİK rakamlarının üzerinde olduğunu düşünüyorum! Bu sizlere biraz tuhaf geldi, farkındayım.

Peki ben bu görüşümü neye dayandırıyorum? Bugün İzmir ilinde yılda ortalama 2.2 milyon ton süt üretiliyor. Oysa TÜİK bu rakamı çok daha altında veriyor. Bu olgunun da kendine göre sebepleri var, ama şimdi onlara girmiyorum. Dolayısıyla ülke genelinde toplam süt üretiminin resmen açıklanan 22.9 milyon tondan fazla olduğuna inanmaktayım.



TUHAF ÇELİŞKİLER

Bir başka tuhaf çelişki de şurada.

Tarımsal üretim istatistikleri için, "Hayır, bunlar doğru değil," diyen bazı medya mensuplarının, üretimi azalış gösteren birkaç ürün grubu ile ilgili olarak, adeta sevinircesine, "Gördünüz mü, üretim azalıyor, TÜİK resmen açıkladı" şeklindeki davranış biçimlerini anlamak mümkün değil.

Ama aynı TÜİK genel tarımsal üretim artışı var, işte rakamlar deyince, "Bunlar inandırıcı değil," tepkisi veriliyor!

Neyse, şimdi gelelim 2019 yılına ilişkin tarımsal üretim istatistiklerine... Üretim miktarları, 2019 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 1,4, sebzelerde yüzde 3,5, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 0,3 artış göstermiş. Diğer bir ifadeyle üretim miktarları 2019 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 63,8 milyon ton, sebzelerde 31,1 milyon ton ve meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 22,3 milyon ton olarak gerçekleşmiş. Süs bitkileri üretim miktarı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artmış.



ÜRETİMDE GENEL ARTIŞ

Hayvansal üretim istatistiklerine göre büyükbaş hayvan sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüze 3,8 artarak 17 milyon 872 bine yükselmiş. Küçükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artarak 48 milyon 481 bin olarak kayıtlara geçmiş. Toplam süt üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 22 milyon 960 bin ton olarak belirlenmiş durumda.

Bunun yüzde 90,5'ini inek sütü, yüzde 6,6'sını koyun sütü, yüzde 2,5'ini keçi sütü ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturuyor.

Bal üretimi yüzde 1,3 artarak 109 bin 330 ton olmuş. 2019 yılında toplam kırmızı et üretimi de bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artarak 1 milyon 201 bin 469 ton olarak belirleniyor.



GERÇEKÇİ YORUM YAPMAK

Tabii bütün bunlar genel tarımsal üretim rakam ve istatistiklerini içeriyor.

Daha önemli olan söz konusu verilerin tarım ekonomisi açısından ele alınarak değerlendirilmesi.

Yine her zaman vurguladığım üzere, yorum ve değerlendirme yaparken, 'ajitasyon' ve 'popülizm'den uzak kalmak şart. Aksi halde sağlıklı ve akılcı sonuç almamız mümkün değil.

Son tahlilde, karamsar olmak istemiyorum ama Türkiye'de tarım ve gıdayı siyaset ve ideolojiden ayırarak yorum yapmak çok zor...