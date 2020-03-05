Daha önce de yazmıştım. Kamuoyu çok fazla farkında değil ama İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün gerek hizmet alanının genişliği gerekse çalışan sayısı bakımından İzmir bölgesinde büyük ağırlığı var. Bu kamu birimi yetişmiş insan gücü yönünden de bir hayli birikime sahip.

Tabii asıl iş söz konusu potansiyeli en akılcı ve en verimli biçimde değerlendirebilmekten geçiyor. Bu köşede sık sık ismini veriyorum. Halen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünü sürdüren Ahmet Güldal, uzun yıllar İl Müdürü olarak çok başarılı hizmetlerde bulundu ve arkasında derin bir iz bıraktı.

Şimdi sıra yeni göreve gelen Mustafa Özen'de diye hemen bir not düşelim...



ÇITA DAHA YÜKSEKTE OLMALI

Mustafa Özen'i Antalya'da görev yaptığı dönemden şahsen tanıyorum. Birkaç etkinlikte birlikte katılımcı olduk. Bende olumlu bir algısı var. Kendisiyle yaptığım görüşmede bu izlenimimi ifade ettim.

"Ama," dedim, "Sizi çok daha önemli projeler ve faaliyetler bekliyor. İzmir ilinin büyük tarım ve gıda potansiyeli nasıl daha katma değerli konuma getirilebilir, çıta daha yükseğe çıkarılabilir ve mevcut insan kaynağı nasıl daha etkin şekilde yönetilebilir, bundan böyle görev sizde." Özen, "İl Müdürlüğü yapısı ve personelle ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Bir yandan da üniversitelerle protokol, gıda denetim seferberliği, eğitim seferberliği, üretici bilgilendirme toplantıları, gece eğitimleri gibi konularda 30 ilçede kapsamlı çalışmalar yürütmeye başladık" diyor.



YENİ YOL HARİTASI GEREKLİ

Yeni İl Müdürü Mustafa Özen sözlerine şöyle devam ediyor:

"İsmail Bey, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yer alan ve çalışma konularına göre ayrılan 9 şubeden, şube çalışmaları ve işleyişleri, personel durumu, yapılan çalışmalar noktasında brifingler aldık. Yanı sıra 30 ilçe müdürüyle de bir araya geldik ve ilçeler ile ilgili bilgilendirmeler ile yeni yol haritasını belirledik.

Başka bir ifadeyle İzmirimizin tarım ve gıda alanında Türkiye'nin en önde gelen ili olduğunu iyi biliyor ve bu çerçevede yeni stratejiler geliştiriyoruz. Türkiye'de 81 il arasında tarımsal sanayi açısından en gelişmiş bölge burası. Ayrıca sektör diğer illerde olmadığı kadar güçlü ve bilinçli.

Bu yönüyle farkındalık bakımından sorunumuz yok. Umutluyuz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte yeni ve başarılı projelere imza atmak için var gücümüzle çalışacağız. Özellikle çiftçi dostlarımıza da şu mesajı göndermek istiyorum. Bize güvenmeye devam etsinler. Çiftçilerimize daha fazla hizmetlerde bulunmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız."

İYİ NİYETLE İZLEYECEĞİZ

Sonuç itibarıyla, Mustafa Özen'i sözlerinde kararlı ve samimi gördüğümü söylemek isterim. Diliyorum ki 150 yıl kadar önce tarım ürünleri ihracatının başlamasıyla öncü rolünü tarihe yazan İzmir, bundan böyle 2020'den itibaren yeni büyük atılım ve sıçramalara sahne olur.

Hep birlikte yeni İl Müdürü ve çalışma arkadaşlarının performansını izleyeceğiz...