Tarım ve gıda alanında dünyanın en yetkili kuruluşu olan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) son dönemde çalışmalarını gıda israf ve kayıplarına yönelik olarak hızlandırdı. FAO Genel Sekreteri Qu Dongyu art arda açıklamalar yaparak konunun önem ve aciliyetini vurgulamaya çalışıyor. İşin Türkçesi, Dongyu, "Yeter artık, böyle gelmiş böyle gitmez!" diyor.

Geçen hafta küresel düzeyde gıda israf ve kayıpları ile ilgili inanılmaz rakamları vermiştim.

Gerçekten de akıl alır gibi değil.

Bir yanda her gece yatağa aç giren neredeyse 1 milyar kişi, diğer yanda da korkunç boyutlarda israf ile birlikte her geçen gün sayıları artan aşırı kilolu yani obez insanlar! Dolayısıyla başta FAO olmak üzere bütün belli başlı kuruluşlar sürekli çağrıda bulunuyor. Amaç belli; gıda israf ve kayıplarını azaltmak! Tabii ilk hedef bu konuda küresel farkındalığı artırmak.



FARKINDALIK GÜNÜ

- Türkiye'de de farkındalık çalışmaları hız kazanmış durumda.

Hemen somut örnekler vereyim.

Son yazımda duyurusunu yapmıştım.

FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığının ortak faaliyetleri çerçevesinde, 29 Eylül Çarşamba günü İzmir'de "Uluslararası Gıda İsraf ve Kayıplar Farkındalık Günü" etkinliği yapılacak.

Bakan Bekir Pakdemirli'nin online olarak katılacağı etkinlikte çok dikkate değer konuşmacılar var. Yanı sıra yine FAO'nun Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle organize ettiği "Hasat Festivali Serisi" kapsamında "1. Hasat Festivali" nin ilk gününde (25 Eylül 2021) konu çevrimçi bir panelde ele alınacak. Panelin teması olarak seçilen "Gıdanı arkada bırakma" ile gıda kaybı ve israfını azaltmanın öneminin ve gıda güvenliğinin sağlanmasının öneminin altı çizilecek.



TÜKETİCİ BİLİNCİ

- Diğer yandan G20 Tarım Bakanları Toplantısı'ndaki "Sıfır açlık hedefine ulaşmak için birlikte çalışma: Tarım Bakanlıkları tarafından uygulanan başarılı projeler" başlıklı oturumda konuşan Bakan Pakdemirli, 2050 yılına kadar dünyayı beslemek için mevcut üretim miktarının yüzde 60 oranında artırılması gerektiğini ifade ediyor. Pakdemirli, dünyada üretilen gıdanın yaklaşık üçte birinin kayıp ya da israf edildiğini belirtiyor. Bu da 1.3 milyar ton gıdanın çöpe gittiği gerçeğini bize anlatıyor. Geçen haftaki yazımda da vurgulamıştım, Türkiye'de yılda 20 milyon ton gıda israf ediliyor! Pakdemirli, yaptığı konuşmada, gıda konusunda iş birliği içinde olmanın önemine işaret ediyor: "Paramız, silahımız, petrolümüz olabilir ancak yiyeceğimiz yoksa bunların hiçbiri bir anlam ifade etmez. Gıda hakkında konuşuyoruz, ona yatırım yapıyoruz ve onu dönüştürmenin yeni yollarını araştırıyoruz. Ama bunu tek başımıza yapamayız, birlikte çalışmalıyız." Son söz; tarladan sofraya uzanan değer zincirinde yer alan tüm bileşenler çok önemli ama son aşamada tüketicinin farkındalığı stratejik değer taşıyor.

Gıda israf ve kayıpları konusunda tüketici bilinç ve davranışları üzerinde daha çok yazacağız.

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