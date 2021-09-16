Bu çok ciddi bir çağrı. Aslında dünya çapında bir davet bu. Neden mi?

Çünkü yaklaşık 1 milyar insan açlık içinde yaşıyor. Dünya nüfusu hızla 8 milyara doğru ilerlerken, insanoğlu bir yandan da akıl almaz çelişkilerle karşı karşıya. Hep aç yaşayan insanları konuşuyoruz ancak biraz da obez yani aşırı kilolu insanların yarattığı düşündürücü tabloyu dikkate almamız gerekmez mi?

Bugün dünyada obez insanların sayısı kaç biliyor musunuz? 2 milyardan fazla!

Başka bir ifade ile aşırı kilolu insanların sayısı gece yatağa aç girenlerin sayısının 2 mislinden fazla! Herhalde tarihte bu kadar hazin bir çelişki görülmemiştir!

TARLADAN SOFRAYA

Şimdi gelelim gıda israf ve kayıpları konusuna... Şahsen fırsat buldukça bu fazlasıyla önemli soruna değiniyorum.

Yazılarımda sıklıkla ancak son 10-15 yıldır küresel düzeyde konuşulmaya başlanan ve 'Tarladan sofraya' şeklinde adlandırılan gıda zincirinde yaşanan israf ve kayıpları ele almaya çalışıyorum. Diğer yandan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kaybı ve israfını önlemek amacıyla bir yılı aşkındır 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' ulusal kampanyasını yürütüyor. Plan doğrultusunda gıda kaybı ve israfıyla mücadelede tüketiciler ve atık yönetimi üzerine çalışanlar da dahil olmak üzere gıda sistemi aktörleri arasında kapasite geliştirme faaliyetleri önemli bir bölümü oluşturuyor.

Buradan hareketle, FAO aralarında gıda tedarikçileri, perakendecileri ve girişimcilerinin bulunduğu çeşitli aktörlere gıda kaybı ve israfının önlenmesi ve azaltılması için eğitimler vermeye başladı.

KORKUNÇ İSRAF YAPILIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üretim kaynaklarının yoğun kullanımıyla son 50 yılda dünya tarımsal hasılası 11 kat artarak 3.5 trilyon dolara ulaştı.

Ama bu süreçte her yıl dünyada 1.3 milyar ton gıdanın israf edilmesi, asla kabul edilebilir bir durum değil" diyerek gıda tedarik zincirinin, tarladan sofraya kadar olan tüm süreçleri kapsadığını söylüyor, 'gıda kaybı' ve 'gıda israfı' konularına dikkat çekiyor.

Gerçekten de durum çok ciddiye alınmalı.

Öyle ki tüm dünyada tarımsal üretimin aşağı yukarı üçte birini hasatta, depolamada ve taşımada kaybediyoruz. Yani toplamda yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde gıda çöpe gidiyor. Ülkemizde ise özellikle taze meyve ve sebzede yüzde 30'luk kayıp görüyoruz. Ekmeğin neredeyse günlük 5 milyon adedini çöpe atıyoruz. Bakan Pakdemirli de, Türkiye'de yılda 20 milyon ton gıdanın israf edildiğinin altını çiziyor.

İZMİR'DE ÖNEMLİ ETKİNLİK

FAO'nun Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde yeni bir adım şimdi İzmir'de atılıyor. İzmir İl ve Konak İlçe Tarım Müdürlüğü'nün düzenlediği bir etkinlikte, 'Uluslararası Gıda İsraf ve Kayıplar Farkındalık Günü' önemli konuşmacı ve katılımcılar ile birlikte değerlendirilecek. Bakan Pakdemirli'nin çevrimiçi katılacağı toplantı 29 Eylül Çarşamba günü iki ayrı panel şeklinde gerçekleştiriliyor.

Ben de, Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) Başkanı sıfatıyla, panel moderatörlüğü yapacağım.

Önümüzdeki hafta söz konusu etkinlik ile ilgili görüşleri bu köşede okuyabilirsiniz.

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