Denizli’de başarılı bir külliye

Bundan beş sene önce 2018'de "Pamukkale Üniversitesi Camisi" adı altında Denizli'de üniversite kampüsünün bitişiğinde, mimarisiyle dikkati çeken yeni bir eserden bahsetmiştim. Cami, bilhassa iç mekânı ile Selçuklu, Osmanlı ve modern çizgiler taşıyan, görmeye değer bir yapıydı.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi bir "Külliye"olarak hizmet vermeye devam ediyor. Eser bu sene eklenen parçalarıyla bu konuda epey mesafe kat etmiş.

Geçtiğimiz şubat ayında bu büyük camiinin bodrum katında bir köşeye dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi bir Millet Kütüphanesi açtı. Kütüphane açık ve kapalı çalışma salonları, ortak çalışma alanları, şık tefriş edilmiş mekânlarıyla bir ihtiyacı karşılıyor. Bugün şehirlerimizde gençlerin en önemli ihtiyaçlarından biri çalışma salonları.

Bu salonlar hem öğrenciler için hem de mezunlar için gerekli. Farklı sınavlara hazırlananlar mezunlar yılın önemli bir kısmında çalışma salonlarını dolduruyorlar.

Her şehirde büyük bir ihtiyaç.

Söz konusu yerde halen farklı yaş gruplarına hitap edecek 8.000 kitap da var. Bunlar dışarıya ödünç de veriliyor.

Kütüphanenin üniversiteye bakan cephesindeki yeşil alandan istifade edilerek ön kısmına bir de kafe yapılmış. Kütüphane de kafe de gece 22'ye kadar açık. Kütüphane, kafe hem iç mekânı hem dışıyla ferah, şıkır şıkır görünümüyle gençlerin hizmetine amade.

DİYANET GENÇLİK MERKEZİ

Küllliyenin şadırvana bakan kısmında Diyanet'in Gençlik Merkezi yer alıyor. Burada da büyük bir çalışma salonu var. Salona cümle kapısından girmeden önce küçük bir hol mevcut. Büyük bir semaverde devamlı çay kaynıyor. İçeride çalışmakta olan gençlere çay ikramı yapılır. Adı üstünde ikram, bunun için ücret alınmıyor.

Çalışma salonun bir cephesi geniş ferah bir şekilde ufka bakıyor. Hem Üniversite kampüsünü, Antalya yolunu hem de çok ileride tepeleri görüyor.

Burası hafta içi 09.30 - 20.30 arası açık. İhtiyacı olan gençler için Diyanet'in merkezde görevlendirdiği manevî rehberlerin telefon numaraları kapıda yazıyor.

Onlar da burada çalışıyor.

KPSS ve benzeri büyük sınav günlerinde bu salon açık olup, öğrencilere dinlenmek, yakınlarına çocuklarını beklemek, emanetlerini bırakabilmek gibi konularda ücretsiz hizmet sunmaktadır.

ÖRNEK İMAM

Külliye Camiinin gayretli, çalışkan, muhabbetli imam ve hatibi Ali Sürücüoğlu yapının bodrum katında değerlendirilecek, tefriş edilecek birkaç salonunun daha bulunduğu bilgisini verdi. Bunların da hazırlanmasıyla farklı fonksiyonlar görecek şekilde donatılması düşünülüyor.

Denizli'deki Müftü Ahmet Hulusi Camisi ve Külliyesi iyi bir örnek. Bir üniversitenin dibinde kütüphanesi, çalışma salonları, kafesiyle modern zamanlarda cami merkezli, başarılı bir birim hizmeti veriyor.

Bu başarı her şeyden önce bir ekip işi. Ben başrolde de caminin imamı Ali Sürücüoğlu'nu görüyorum. Görevini cami hizmetiyle sınırlamamış. Gençlerle diyalogu çok iyi. Onlarla konuşuyor, dostluk kuruyor, arkadaşlık ediyor, onların dertlerini dinliyor, bir şekilde onların hayatına dokunmasını biliyor. Dileğim bu tür görevlilerin sayılarının çoğalması.