“ALLAH’ADIR TEVEKKÜLÜMÜZ İTİMADIMIZ”

Mütefekkir şairimiz Yahya Kemal Beyatlı (188-1958) milletimiz tarafından her zaman kıymeti bilinen biridir. Sağlığında şiirleri bazı dergilerde ve gazetelerde yayımlanmış, özellikle meraklıların şiir defterlerini doldurmuş, dilden dile aktarılarak epeyce yaygın hale gelmiştir. Aşırı titizliği ve müşkülpesentliği sebebiyle şiirleri sağken kitap halinde basılamamıştır.

Vefatından sonra İstanbul Fetih Cemiyeti bünyesinde Yahya Kemal Enstitüsü kuruldu. Buranın hamiyetli müdürü Nihad Sami Banarlı'nın gayreti ve Ekrem Hakkı Ayverdi'nin maddi himmetiyle; Yahya Kemal'in varislerinden şairin bütün eserlerinin yayın hakkı satın alındı. Banarlı Hoca (1907-1974) titiz bir çalışma ile Yahya Kemal'in şiirlerini ardarda neşretti. Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyle, Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş kaliteli birer baskı ile okuyucuya ulaştı. Ardından dönemin gazeteleri taranarak, şairin nesir yazıları kitaplaştı.

YAYINLAR

Yahya Kemal Enstitüsü'nün sonraki müdürlerinden Kazım Yetiş Yahya Kemal hakkında yazılanları bir araya getirerek 4 cilt halinde yayımladı. Enstitüsü'nün şimdiki müdürü Mehmet Samsakçı imzasıyla şairin külliyatının 13. kitabı Son Keşifler adıyla çıktı. Burada şairimize ait derlenmemiş şiirler, hatıra, röportaj ve mektuplar yer almaktadır.

Derken yeni bir kitapla karşılaştık: Yahya Kemal Bütün Şiirleri. Eserde daha evvel ayrı kitaplar halinde çıkan, yukarıda adını verdiğimiz kitaplardaki şiirlerin tamamı yer almaktadır. Adını duyunca herhalde bir prestij baskısıdır diye düşünmüştüm. Yanılmışım, kitabı hazırlayan Mehmet Samsakçı adeta bir kuyumcu titizliği ile çalışmış. Bütün şiirlerin şimdiye kadar çıktığı yerleri, zaman içinde şairi tarafından değiştirilen kelimeleri tek tek göstermiş.

Evet Yahya Kemal aradığı en uygun kelimeyi bulmak için bazı şiirlerini senelerce bekletmiştir. Ancak içine tam sinen sözü bulduktan sonra neşrine izin vermiştir. Çalışmada ayrıca şairimizin, şiirlerini yazış sebebi, şiirle ilgili olay ve kişiler, duygular gibi konularda çeşitli yerlerde çıkmış bilgilere de yer veren Samsakçı esere büyük zenginlik katmıştır.

700 sayfalık büyük hacimdeki bu değerli çalışma İstanbul Fetih Cemiyeti ve Vakıfbank Kültür Yayınları'nın ortak yayınıdır. Her iki kuruma, Mehmet Samsakçı'ya, özellikle çok zevkli ve kaliteli sayfa düzeni için Hande Özgeldi Büyüktopbaş'a teşekkürler.

ŞAİRİMİZİN MÜ'MİN YÜZÜ

Yahya Kemal hiç evlenmemiş, ömrü Park Otel'de geçmiş, bohem hayatı yaşamış bir şairimizdir. Onun yakın çevresindeki çok kimseye göre, deist, ahirete inanmayan biridir. Ama nesir yazıları basılınca onun "mü'min yüzü" ortaya çıktı. Tanıttığım kitaptan öğrendiğimize göre onun "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi/ Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi/ Ta ki, yükselen ezanlarla müeyyed namın/ Galib et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın" dörtlüğü 1922 Ramazanında Sultan Ahmet Camisi minarelerine mahya olarak asılmıştır.

Dinde hüküm ölüme yakın anlara göre verilir (hüsn-i hatime). Cerrahpaşa Hastanesinde şairimizin, ölümüne yakın Baki'nin "Allah'a tevekkülümüz itimadımız" dizesini söyleyerek gözlerini kapadığını, gene bu kitaptan öğreniyoruz.