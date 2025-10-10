Aziz Şenol Filiz Ney Konseri

İzmir Türk Kültür ve Sanat Derneği 35. yılını tamamladı. Derneğin gayesi şöyle belirlenmiş: "İlim, fikir, sanat ve musikide Türk milletine has, tarihten gelen haslet ve değerleri esas tutarak, bu değerleri bugünün şartları ve gerekleri çerçevesinde yorumlayıp yaşatmaktır." Kurulduğu günden beri mütevazı imkanlarıyla, bu amaca uygun olarak birçok etkinliğe imza attı.

Türk musikisine hizmet etmek Derneğin başta gelen faaliyet alanlarındandır. Çeşitli konserler yanında dernek binasında musiki öğretimi konusunda kurslar açıldı. Mesela geçen yıl İzmir Devlet Korosu sanatçısı Bora Uymaz yıl boyunca her hafta uygulamalı musiki öğretimi üzerinde durdu. Bu sene de gene Devlet Korosu'ndan Halil Baziki Bey her cumartesi solfej ve meşk dersleri verecek.

Derneğin 2025-2026 faaliyet yılı mutlu bir hadiseyle başladı. Değerli ney sanatçısı Aziz Şenol Filiz 27 Eylül günü "Sükun" adıyla bir konser verdi. Alsancak Kültür Sanat Fabrikası müzelerinden birinin esatiri-rustai diyebileceğimiz salonunda, bir saatten fazla süren ve tek neyle verilen konser büyük alaka ve dikkatle dinlendi. 50 kişi için hazırlanan salon yüzden fazla kişinin gelmesiyle dolup taştı. Şevkefza, sultaniyegah, hicaz, beyati, nihavend ve muhayyer makamında; peşrev, şarkı ve ilahilerden oluşan repertuvar sessiz ve nefessiz dinlendi.

MANSUR NEY

Şenol Bey Mansur neyini üfledi. Kendisiyle daha sonra yaptığım söyleşide şöyle dedi: "Üflediğim ney hakikaten benim hayattaki hem maddi hem manevi olarak en büyük değerlerimden biridir. Yaşı 270 senenin üzerinde. Kütahya Mevlevihanesi Neyzenbaşı Melik Efendi'den kalma. Elimdeki ney şeceresi olan bir enstrüman. Bu Mansur ney benim canım gibi. Kendime nasıl bakıyorsam ona da öyle bakıyorum. Bu ney 30-35 yıldır benim elimde. Herhalde bu 30-35 senede, onu daha önceki üflenmişliklerinin üç misli üflemişimdir. Severek üfledim. Elimde birçok ney var. Ama ben bir tek bunu üflüyorum."

Yansımalar, Klasik Türk Sazları Beşlisi, Bezmara gibi topluluklarda kurucu ve icracı olarak bulunan Şenol Filiz'in, ney sazına ve musikimize unutulmaz hizmetleri oldu. Konserler dışında pek çok CD'ler ve albümler yaptı. Değerli sanatçılarımızın icralarını kayıt altına aldı.

Konserlerinde çok sayıda genç dinleyici bulunmasından mutlu. "Genç dinleyici için, kendi ayaklarıyla geleceği, bir tek ney ile icra edilen konseri dinlemek kolay bir şey değil" diyor. Ama hakkını vererek, iyi icra ile alaka çekmek mümkün oluyor. A. Şenol Bey'le yaptığım uzun bir söyleşi Türk Kültür ve Sanat Derneği internet sitesinde çıkacak. Bkz. (tksd.org).

TİRE

Şenol Bey Tireli Lütfi Filiz Bey'in oğludur. Lütfi Filiz (1911-2007) saatçilik yapan, musiki ile meşgul olan, toplum hayatında çok aktif olarak bulunan, tasavvufi neşveye sahip bir güzel insan idi. Nokta'nın Sonsuzluğu adlı 4 ciltlik kitabı tasavvufi sohbetlerden oluşur. Çok değerli bilgiler taşıyan hatıraları Evveli Nokta Ahiri Nokta adıyla kitaplaştı. Besteleri dahil bütün yazılı metrukatı oğlu Şenol Filiz tarafından yayımlandı. Tire'deki Kent Müzesi'nde Lütfi Filiz'in saatçi dükkanı aslına uygun şekilde görülebilir. Babasının hatırasına sahip çıktığı için ve musikimize yaptığı hizmetler dolayısıyla Aziz Şenol Filiz'e teşekkürler.