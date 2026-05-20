Denizli’de Türkkad paneli

9 Mayıs günü Denizli'de TÜRKKAD panelinde konuşmacı olarak bulundum. İkinci konuşmacı, emekli müsteşar yardımcısı Emine Bağlı idi. Kendisi kuruluşundan itibaren bu Derneğin içinde olup 25 yıl boyunca da genel başkanlığını yaptı. TÜRKKAD (Türk Kadınları Kültür Derneği) Ankara merkezli ve 60 yıllık olup, kültür ve irfan hayatımızda önemli hizmetlerde bulundu. Safiye Demirci başkanlığında Denizli'de 5 yıl önce yeni bir şubesi açıldı.

Emine Bağlı konuşmasında Derneğin kuruluşunu ve hizmetlerini anlattı. Buna göre Türk Kadınları Kültür Derneği'nin manevi kurucusu ve isim annesi, mütefekkir yazar Samiha Ayverdi'dir (1905-1993). O, ruh dünyamıza ışık tuttu. Birçok vatan evladının şahsiyetini, gönül dünyasını mayalayan bir rehber ve müstesna bir anne oldu. Ankara'da 6 Mayıs 1966'da kurulan Türk Kadınları Kültür Derneği'nin İstanbul, Kütahya, Konya, Manisa, Adana, Bursa, Gaziantep, Antalya da şubeleri bulunaktadır.

Fotoğraf: "Emine Bağlı-Mehmet Demirci"

TÜRKKAD'IN HİZMETLERİ

Emine Hanımın anlattığı TÜRKKAD'ın hizmetlerinden birkaçı şunlardır: Klasik ve gelenekli sanatlarımızın yaşatılması için tezhip ve ebru kursları açıldı. Sergiler tertiplendi. Tezhip ve Türk süsleme sanatları kurslarını Süheyl Ünver açtı. İnci Birol hanımefendi devam ettirdi. Süheyl Ünver'in kızı Gülgün Mesara'nın katkıları oldu. Dahi sanatçı Cinüçen Tanrıkorur derneğe üye olduğu gibi musiki çalışmaları yaptı. Milli kültürümüzün önemli bir parçası olan masallarımız üzerinde duruldu. Dede Korkut masallarından Deli Dumrul plak haline getirildi. Okullara dağıtıldı. Hep sol saz şairlerinin ortalığı kapladığı bir dönemde Vatan temasını işleyen saz şairleri bulundu, onlara plaklar yaptırıldı ve dağıtıldı.

Semih Sergen yönetiminde doğru ve güzel Türkçe konuşma kursları açıldı. Değerli ilim ve fikir adamlarının katıldığı pek çok konferans, panel ve sempozyumlar düzenlendi. Ramazanlarda çocuk iftarları yapıldı. Karagöz, kukla gibi milli değerlerimiz canlandırıldı. Milli motiflerimiz, kıyafetlerimiz, estetik değerlerimiz sergilerle tanıtıldı. Amatör tiyatro eseri yarışmaları düzenlendi ve milli şuuru uyandıracak önemli eserler ortaya çıktı. Papatyalara vecizeler yazılarak, okullara, mağazalara dağıtıldı. Yetiştirme yurtlarına ziyaretler yapıldı, yardımlar götürüldü. Çocuklara müzeler gezdirildi, Derneğimizde misafir edildiler. Okullarla temas kurularak başarılı öğrencilere hediyeler ve burslar verildi.

TASAVVUF NEŞVESİ

Ben de konuşmamda bu derneklerin fikir annesi olan Samiha Ayverdi hakkında bilgi verdim. Ayverdi 60'tan fazla kitabı olan bir yazarımız. Bunlar roman, hikaye, hatıra, fikri eserler ve mektuplar şeklindedir. İlk kitabı 1938'de çıktı. Dili çok ustalıkla kullandı. Kültürümüzü, medeniyetimizi, milli yaşayışımızı anlattı. Bütün bunları Tasavvuf neşvesiyle verdi.

Nedir tasavvuf? Ezel ahdine sadık kalmaktır. Kalu bela'da "Ben sizin Rabbiniz değil miyim" sorusuna "evet" demiştik. Bu dünyaya gelince o sözümüzü tutmak ahdine sadık kalmak demektir. Tasavvuf, kendini hep Hakk'ın huzurunda hissetmek ve ona göre yaşamaktır. Tasavvuf Hak'ta fani ve O'nunla bâki olmaktır. Yaradandan dolayı yaratılmışı sevmektir. Tasavvuf imanın tadını bulmaktır.