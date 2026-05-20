Milyonların zamları netleşiyor

Emekliler ve memurların Temmuz zamları için enflasyon rakamları takip ediliyor. 4 aylık oran belli olurken 2 veri kaldı. Ancak 6 aylık oranlar için yeni tahminler geldi



Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli, gelirinin artacağı temmuz ayını merakla bekliyor. Ocak ayında kök aylıkları ve ek ödemeleri yüzde 12.19 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, temmuz ayında ise bu yılın ilk yarısındaki enflasyon oranında zam verilecek. Yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışıyla 2026'ya başlayan memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 7 zam ve bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark verilecek. Artış için enflasyon verileri beklenirken, ipuçları da geliyor.

MERKEZDEN YENİ ANKET

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ilk 4 aylık enflasyon yüzde 14.64 olarak gerçekleşti. 4 aylık oranla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14.64 artış kesinleşirken, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 3.28 enflasyon farkıyla yüzde 10.51'e ulaştı. Geriye iki veri kaldı. Merkez Bankası'nın yeni açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu. Yani ankete göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.58 olarak bekleniyor. Bu tahmin SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18.58'lik bir artışı gösterirken, memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammının da yüzde 6.83 enflasyon farkıyla yüzde 14.31'e ulaşabileceğini ortaya koyuyor.

MEMURA EN AZ 70.746 TL

Tahmin gerçekleşirse halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 70 bin 746 liraya yükselecek. Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise temmuz ayında 31 bin 746 liraya çıkacak.

TABAN AYLIK ARTIYOR

İlk 6 aylık enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılacak. Temmuzda ayrıca taban aylıkta da artış yapılması gündeme gelecek. Emeklilere ocak ayından bu yana ek ödeme dahil en az 20 bin lira aylık ödemesi yapılıyor. Taban aylık, temmuz ayında eğer yüzde 18.58 artırılırsa 23 bin 716 liraya çıkacak.