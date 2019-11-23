Bazen gözden kaçıyor. Hem de kaçmaması gereken bir konu. Seferihisar Belediyesi geçtiğimiz gün mandalina şenliği düzenledi. Harika bir şey. Ama gazetelerde bu 'Turuncu Festival' diye çıktı.

Neden, çünkü bizlerin bir konuyu anlatırken en çekici başlığı kullanma gibi bir durumumuz var. Özellikle baktım, bu haberde birçok kadın gazeteci ve editör, bu başlığı tercih etmiş. Bunda da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin konuyu 'İzmir'de turuncu şenlik başladı' diye duyurmasının da etkisi büyük.



İSİM BULMAYIN



Arkadaş, Birleşmiş Milletler 2016'da turuncu rengini, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve şiddetle mücadelenin rengi olarak benimsedi.

Yani o renk artık başka bir anlam kazandı. Sapla samanı karıştırmada üzerimize olmayan bir toplumuz. Bırak o festival kendi adıyla yürüsün sen ona bir isim bulma.

Mandalina Festivali işte. Buna turuncu demeyi bırak. Çünkü o renk 3 senedir başka bir anlama geliyor. Aynı Birleşmiş Milletler, "Dünyayı Turuncuya Boya" adıyla 16 gün süren etkinliklerle konuya dikkat çeken kampanya düzenliyor. Bu kampanya yine 3 yıl önce İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli öncülüğünde "İzmir'i Turuncuya Boya" başlığı ile İzmir'e uyarlandı. Kamuoyunun verdiği büyük destekle yine Kestelli'nin önderliğinde, toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyete dayalı şiddetle ilgili çalışmalar yürütmek üzere Turuncu Dernek kuruldu.



DAYANIŞMANIN RENGİ



İzmir yine en turuncu tavrını takınacak. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nden, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar "İzmir'i Turuncuya Boya" sloganıyla tüm İzmir'de önemli yapılar, iş yerleri, apartmanlar, restoranlar, kafeler turuncu renkte ışıklandırılıp, süslenecek.

7 Aralık Cumartesi günü ise Turuncu Panel düzenlenecek. Ertesi gün 7'den 70'e katılımla "Turuncu Yürüyüş" yapılacak. Yani bu turuncu, o turuncu değil. Bu turuncu şiddetin, eşitsizliğin olmadığı bir özlemin rengi.

Dayanışmanın rengi, mücadelenin rengi, toplumu aydınlatmaya çalışmanın rengi. Siz de turuncu olun. Destek verin.



ANNİE İLE ÇOCUKLAR OKUYACAK



En baştan söylemek lazım. Haftanın alkışı Mozart Akademi'ye. Size bu akademiden biraz bahsedeyim. Tek bir hedefleri var. O da çok sesli müzik, tiyatro, opera ve bale gibi çağdaş sanat dallarını tanıtmak, yaygınlaştırmak ve sevdirmek.

Opera sanatçısı Fatma - İlhan Cinpir çifti tarafından kuruldu. Harry Potter Operası ve Jessy Müzikali'nin dünya prömiyerlerini gerçekleştirdiler. Son olarak da bir Broadway Rüyası olan ve dünyanın en ünlü çocuk müzikalleri arasında yer alan Annie Müzikali'ni İzmirli çocuklarla buluşturdular.

Müzikal ama ne müzikal. Amerika'da Borsa çöküşünün yaşandığı, ekonomik ve siyasi kaos ortamının halka en zorlu yaşam koşullarını dayattığı bir dönemde insanların tekrar umutlanarak yaşama sarılmaları için kaleme alınan bir eser. Broadway'de sahnelendiği yıl tiyatronun Oscar'ı olan Tony Ödülleri'ni sildi süpürdü. Baş karakter Annie'nin mucizelerinin anlatıldığı müzikal 9-10 Kasım tarihlerinde Bornova Kültür Merkezi'nde sahnelendi. 100 kişilik kadrosu ve canlı orkestrası ile görsel ve işitsel bir şölen sunan müzikalin 3 gösteriminden elde edilen gelir de Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağışlandı. TEV İzmir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen etkinliği destekleyen başta özel okullar olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş, müzikal için ikinci bir bilet alarak maddi imkânları kısıtlı öğrencilerin sanatla buluşmasına destek oldu. Üç gösterimi toplam 2 bin 250 öğrenci izledi. İşte bu yüzden Mozart Akademi'ye haftanın alkışı gidiyor.



ASKIDA KARİYER



Bir başka alkış ise LİYAKAT'a gidiyor.

Onlar da yine TEV ile birlikte yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.

Adı Askıda Kariyer. Bu projeyle, sağlık bilimleri ve idari bilimler alanında eğitim gören maddi imkanı yetersiz öğrencilerin, açılan burs fonu ile maddi olarak desteklenmelerinin yanında mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak, meslek hayatlarına donanımlı bir şekilde hazırlanmaları hedefleniyor. LİYAKAT Başkanı Berkay Eskinazi, belki de İzmir'de iş hayatına en çok dokunan isimlerden biri. Hatta öyle ki bu konuda koskoca Oda ya da benzeri kurumlardan daha çok katkı sağlıyor. Proje harika destek vermek isteyene de kapılar açık. Bağlantı kurmak isteyen www.askidakariyer. com adresine gözatsın...