Beklenen buluşma sonunda gerçekleşti.

Sanatı, sanatçıyı teşvik eden Sanatuar beşinci kez bizlerle oldu.

Genel müdürlüğünü Rıza Elibol'un yaptığı Swiss Otel Büyük Efes'teki sergiyi mutlaka görün. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden 24 akademisyen sanatçının birbirinden özel 70'ten fazla eseri sizi büyüleyecek.

Serginin Sanat Yönetmeni Meriç Aktaş, beni Mısırlı Seramik Sanatçısı Maged Zaky Hassan ile tanıştırdı. Ben kendisini ziyaretçi sanırken Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğunu duyunca merakım arttı. "Sizi, Mısır'dan Kayseri'ye hangi rüzgar attı?" diye sordum.





SERAMİKTE MERKEZ



Mısır'dan 2013 yılında önce İzmir'e geliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yüksek lisansın ardından Kayseri Üniversitesi'nden öğretim görevlisi teklifi gelince Kayseri günleri başlıyor. Türkiye'de aşırı mutlu. Nedenini sorduğumda yine şaşırıyorum.

"Seramik Sanatı hem geleneksel hem de modern anlamda burada çok gelişmiş. Türkiye'nin özellikle de seramik anlamında sanatsal faaliyetleri çok güçlü.

Avrupa'da bile bu kadar güçlü değil.

Türkiye son 15 yılda seramik sanatında bir merkez olmuş durumda" diyor. Seramik sanatında bu kadar iyi olduğumuzu ben de yeni öğreniyorum. Tabii ki çok hoşuma gidiyor. Sanattan konuşurken Avrupa'dan bile iyi durumda olmamız hatta öğretim görevlileri ihraç etmemiz harika. İşte olması gereken hareketler. Sergi, 17 Aralık'a kadar açık, kaçırmayın derim.





İZMİR'İN EDE'Sİ



Gazetecilik mesleğini icra ederken sosyalleşmek çok önemlidir. Peki mühendisin, doktorun, hukukçunun sosyalleşmesi daha az mı önemlidir?

Elbette hayır. Ama Türkiye için en önemlisi akademisyenlerin sosyalleşmesidir.

Buna en iyi örnek, Doç. Dr. Engin Deniz Eriş. Kendisi Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü'nde öğretim üyesi, aynı zamanda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Program Koordinatörü. Nam-ı Diğer EDE.

Derslerinde öğrenciler oturacak yer zor bulur. Öğrencileriyle kurduğu sarsılmaz ilişkinin yanında hayatı birçok akademisyenin yaptığı gibi yaşamıyor. Onu engelli bireyler için bir sosyal sorumluluk projesinde görebilirsiniz. Onu ileri yaş dediğimiz anneannelerimiz dedelerimiz için yürütülen bir çalışmada da görebilirsiniz.

Onun, yazdığı kitapla meme kanseriyle savaşan kadınlara destek verdiğini de görebilirsiniz. Onu girişimcilik eğitiminde de görebilirsiniz. Çünkü o İzmir'in Ede'si.



GİRİŞİMCİ MERKEZİ



Çınarlı'da artık bir girişimci merkezimiz var. 3500 metrekarelik alanda 75 ofis, 2 seminer salonu ve eğlenceli ortak alanlardan oluşan Withco Coworking diye bir yer açıldı.

Kurucusu Övünç Emre. Burası İzmirli girişimcilere yuva olabilecek, onları ortak projeler yapmaya teşvik edecek bir yapı.

Örneği yok. Gençlere, genç girişimcilere fırsat tanıyan bir yer. Haftanın alkışı Övünç Emre'ye.