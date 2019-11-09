Yemekle ilgili her türlü gelişmeyi size aktarmaya çalışıyorum. Çünkü sağlıklı beslenme aslında hepimizin ortak sorunu. Evet bu bir sorun, çünkü sağlıklı beslenmeyi ihmal ediyoruz. Bir süre önce Türkiye, Akdeniz Mutfak Birliği'nin üyesi (Meditea) oldu. Türkiye Temsilciliği'ne ise gastronomi alanında yenilikçi, yaratıcı birçok uluslararası projeye öncülük eden İzmirli Sırma Güven getirilmişti.



AKDENİZ DİYETİ



İşte Sırma Güven geçtiğimiz hafta Meditea ağı temsilcisi eğitmen şef Tolga Kamiloğlu ile birlikte Barselona'da düzenlenen "Tomorrow Tastes Mediterranean" konferansına katıldı. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi çatısı altında gerçekleşen katılımda, Güven ve Kamiloğlu, Akdeniz ve Ege mutfağını temsil ederek Türk zeytinyağlı yemeklerini tanıttı. Konferansta dünyanın farklı noktalarında Akdeniz diyeti üzerine çalışmalarını sürdüren akademisyen, uzman ve girişimcilerin sunumları da yer aldı.



ZEYTİNYAĞI VE SEBZE



Tüm bu çalışmalar Akdeniz beslenme sisteminin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Odak noktasında zeytinyağı ve sebze ağırlıklı beslenme var. Neden? Çünkü Akdeniz beslenme sistemi, sağlıklı besinlerden oluşuyor. Yine bir Akdeniz ülkesi olan İtalya ise 18 Kasım'da İzmir'de "İtalya Mutfak Haftası" düzenleyecek. Yani dünya bu mutfağı tanıtmak için çırpınıyor. Siz siz olun Akdeniz mutfağının hakim olduğu Ege lezzetlerini sofranızdan eksik etmeyin.





ENGELSİZ DESTEK



İzmir'in 7 başarılı kadınının sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurduğu Ege Engel Siz Yaşam Derneği, geçtiğimiz yaz yanan ormanlarımızın ağaçlandırılması için de desteğini esirgemedi. İnci Sancak, Serpil Atlet, Arzu Gül, Meltem Cinstaş, Sevinç Özyatık, Aynur Şahin ve Zeynep Ergüven öncülüğünde kurulan Ege Engel Siz Yaşam Derneği, yanan alanlar için düzenlenen kampanyaya destek verdi.

Bunun ne kadar büyük bir anlamı olduğunun altını çizmek istiyorum.

Engelli bireylere destek olmak üzere kurulan bir dernekten bahsediyoruz. Bu dernek, aklımıza hafızamıza sığamayacak kadar çok sorunla boğuşan engelli bireylere derman olmak için kuruldu. Aynı dernek hepimizi acıya boğan yangının yarattığı tahribata karşı ele ele veriyor. Bir tarafta dağlar kadar sorunla uğraşırken diğer tarafta yaşadığı kentin acısını hafifletmek için çalışıyor. Bu haftanın alkışlanacak hareketi. Ege Engelsiz Yaşam Derneği'ne kalpten sevgiler.



DÖRT YANIMIZ AVM



Ülkemizin 3 tarafı denizle çevrili.

İzmir'in de dört tarafı alışveriş merkezleriyle çevrelendi. Gelişim dediğimiz elbette bu değil ama AVM kültürüyle başbaşa kaldığımız da bir gerçek. Çocuklarımız hafta sonlarını burada geçiriyor. Aileler burada. Arkadaşlar burada buluşuyor.

Sevgililer buraya gidiyor.



SOSYAL HAYAT BURADA



Etkinlikler buralarda oluyor. Şehrin sosyal kalbi buralarda atıyor. Bir yaşam biçimine dönüşüyor. Böyle bir sosyal değişimi İzmir nasıl yönetiyor. Soru bu? Hani diyoruz ya İzmir yaşam biçimi diye. İşte o biçim küreselleşiyor ama içinde İzmir yok.

Bu bir tehdit mi, değişim mi, gelişim mi?

Yanıtı yok. Bu hafta sonu gittiğiniz AVM'ye bir de bu gözle bakın.