Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği

Türkiye'nin en kapsamlı ilk ve tek halı şenliği unvanına sahip Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği bu yıl masal temasıyla Sındırgı'nın kurtuluşunun 100. yılında, şehrin yöresel değerlerini, insanını uluslararası boyuta taşıyacak. Bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek olan 'Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği'nde Türk geleneğinden günümüz değerlerine hemen her şeyin bir hikayesi var. Bu yıl da dopdolu bir programla sizleri bekliyor.

Şenlikte Yağcıbedir halısı motiflerinin hepsinin tek tek hikayesi anlatılacak.

Yöresel kıyafetlerin kullanıldığı 15 mankenin görev yapacağı görkemli bir defile düzenlenecek. Eşsiz doğal güzelliklerin mistik bir hikâyesi olan Yağcıbedir halılarından yola çıkan şenlik, yöresel gelenek ve göreneklerin canlandığı, sanatın her alanının hissedildiği bir atmosfer içerisinde gerçekleşecek. Zira, Yağcıbedir halıları Yörük aşiretinin örf, adetleri ve geçmişlerini yansıtan bir sanat eseridir.

Hayallerin ilmek ilmek Yağcıbedir halılarına dokunduğu, şifalı suları ile ünlü doğal şehir Sındırgı, doğanın kucağında leyleklerin yuva kurduğu, mutluluk ve sağlık veren bir şehir, Türkiye'nin saklı kalmış şifa cennetidir.



TÜRKİYE'DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Sındırgı doğal boya merkezi oluyor, bu süreçte 200 yıl sonra Sındırgı'da kök boya bahçesi kuruldu. 3 bin yıllık bir kültüre sahip, doğal kök boya ve yünden üretilen dünyaca ünlü Sındırgı Yağcıbedir halıları geleceğe ışık tutmaya devam ediyor.

"Rengimiz Doğal" sloganıyla doğal boyaya geçiliyor. Moda ve tasarım konusunda çalışmalar yapılıyor. Doğallığı ön plana çıkaran, her desenin, her kıyafetin hikayesi konu edilecek. Çünkü burada bir hikaye yazılmak isteniyor, doğayı anlamlı kılan anlatıcısı olan hikayeler bunlar....

Bir şehrin geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesi o şehrin geçmişine ve kültürel mirasına sahip çıkılması ile olur. Bir gastronomi şehri olan Sındırgı'nın yöresel ürünlerinin tanıtılmasına, markalaşmasına Uçan Halı Şenliği'nde özel bir yer verildi. Tadım atölyeleri, yarışmalar, workshoplarla bu yıl yöresel mutfağı ön plana çıkarılacak.

Kültürler, özelliklerini yaşamın sürdüğü coğrafyaya borçludur. Yemek insanları kültürel, dinsel, siyasal ekonomik ve teknolojik boyutlarıyla yükselen uygarlıklara taşımıştır. Yöresel ürünlerle oluşmuş mutfaklar toplumun benzersiz tarihini yaşam tarzını, değerlerini ve inançlarını yansıtır. Günümüzde yerel kültür toplumların hayatında giderek daha belirleyici rol üstlenmektedir.

Sındırgı'da her ev bir mandıra. Geleneksel yöntemlerle üretim teşvik ediliyor.

Geleneği bozmadan üretimi geleceğe taşımak amaç... Her yerde peynir bulabilirsiniz ama ilçede geleneksel yöntemlerle yapılan Sındırgı peynirini bulamazsınız.

Sındırgı'nın tarhana bezdirmesi, şura yemeği, sazan dolması, tirit yemeği, yufka ıslaması, kertil kebabı, mürdük, oğlak ve kuzu güveci, köfte büsü, sucuğu, Taşköy pekmezi meşhurdur. Fırın kültürü vardır.



DÜNYA MİRASI YÜNLÜ TULUM

Dünyaya tanıtılan "Sındırgı Eğridere yünlü tulum peyniri", Art Of Taste'te Dünya Miras Listesi'nde kayıt altına alındı.

Coğrafi işaretli keçi peynirini hiçbir yerde bulamazsınız. Sındırgı keçi peynirinin özel bir lezzeti, farklı bir aroması vardır.

Özellikle Sındırgı keçi peynirini mutlaka denemelisiniz.. Bitki örtüsü zenginliği peynirin aramo ve kalitesine yansımıştır.

Son söz; Memleketim, doğduğum topraklar Sındırgı tüm Türkiye'ye örnek olacak yerelden kalkınma modelini ortaya koymuştur. Sındırgı doğal şehir, markalaşmış bir turizm kenti, bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu gelişmelerin, değişimin, dönüşümün mimarı hiç kuşkusuz 3'üncü ustalık dönemini yaşayan Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'tır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın