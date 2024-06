Aya Yorgi koyunda eşsiz Ege lezzetleri

Doğası, tarihi dokusu, kaplıcaları, çamur banyoları, doğal kaynak suları, gastronomisi, eğlence hayatıyla da eşsiz bir yer Çeşme. Türkiye'nin en önemli tatil beldesi bir Dünya markası. İzmir'in batısında, kendi adını taşıyan yarımadanın en ucunda bulunan ve tarih boyunca gemiciler tarafından "Küçük Liman" diye adlandırılan bölgede yer alır Çeşme. İsmini bölgedeki zamanla çoğalan ve buz gibi suların aktığı çeşmelerden almıştır. Bu hafta lezzet durağımız Çeşme'nin esintisiz koyu Ayayorgi'de 10 yıldan uzun süredir hizmet veren White Beach Restoran. Denizin, güneşin, lezzetin, müziğin tadını doyasıya yaşayacağınız White Beach Restoran, her zaman canlı ve renkli keyifli bir ortam sunmaktadır. Zengin mutfağıyla da dikkat çeken White Beach Restoran, snack bar ve restoranıyla misafirlerine lezzetli alternatifler sunuyor.

Her kim ki ızdırap yokuşundan çıplak ayakla yürüyüp Aya Yorgi'ye ulaşırsa ve bir şeyi Tanrı'dan tüm yüreğiyle isterse dileği gerçekleşecektir...

Er ya da geç..." Efsaneler böyle söylüyor. Doğru da söylüyor.

Yıllar öncesinin bu kutsal bölgesi şimdilerde eğlencenin doruğa ulaştığı mekanların bulunduğu bir yer. Bu işletmelerden birisi olan White Beach Restoran, koyun tam ortasına konuşlanmış. Diğerlerine göre görüş açısı daha iyi muhteşem bir manzaraya sahip.





GÜNÜN HER SAATİ İÇİN

White Beach, harika manzarası, deniz esintisi, özenli ve sıcak ambiyansı, keyifli müzikleri, deneyimli personelleri ile rahat edeceğiniz bir yer. Gündüz dostlarınızla sadece kahve içip sohbet edebilir, akşam saatlerinde keyifli bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Günün her saati keyfini çıkarabileceğiniz bu yer sizin. Farklı konseptleri bir arada yaşayabileceğiniz çok özel bir mekân.

Kıvanç Kılınç işletmeciliğinde 10 yıldır faaliyet gösteren tam bir aile işletmesi. Haftanın 7 günü sabah 09.00 ile akşam 19.00 arası plaj kısmı, saat 20.00'dan sonra da özel gecelerde restoran kısmı hizmet veriyor. Canlı müziğin olmadığı ve Tük mutfağının seçkin lezzetlerinin yer aldığı mekanda, DJ müzikleri sunuluyor.

Kıvanç Kılınç, 15 yıl çeşitli firmalarda çalışmış. 2014 yılında eşi, annesi, kız kardeşi ve eniştesi Volkan beyle birlikte Aya Yorgi koyunda 100 kişilik küçük bir dükkanda başlamışlar.

2019 yılında yan dükkanıda alarak bugün 120 kişinin çalıştığı 1250 kişi kapasiteli dev bir tesisi yönetmektedir.

Her gün işinin başında işini sevgi ile tutku ile yapmakta.

White Beach'ta sezan Nisan 1 dendi mi başlıyor. Mevsimine göre Ekim ortalarına kadar devam ediyor. 1250 kişi kapasiteli mekanın içerisinde 3 ayrı restoran bulunmakta. White Beach 10 yıldır kaliteyi sürdürülebilir kılarak bir başarıya imza atmışlar. Giriş kişi sayısı olarak bölgenin ilk üç plaj içerisinde yer alıyorlar.





GİRİŞ ÜCRETİ YOK

Gündüzleri Türk mutfağı akşamları balık ağırlıklı menü hakim. Akşamları iskelenin üzerinde çok özel gecelerde hizmet veren, çok keyifli bir restoran 100 kişi kapasiteli, balık ağırlıklı ama butik olarak kişiye özel. Giriş ücreti yok, harcama limiti var. Burada ne yiyip içiyorsanız onun ücretini ödüyorsunuz. Ekstra şezlong ve şemsiye ücreti ödemiyorsunuz.

Ailelerin çocukları ile birlikte geldiği bir yer çünkü çocuklara özel bir kumsalı var.



ET, BALIK VE OTLAR

Beach Club'ın çok iddialı bir mutfağı var. Donuk ürün kullanmıyorlar her şeyi günlük ve taze kullanıyorlar. 10 yıldır Akhisar'da aynı kasaptan et alıyorlar.

Sardalya tavaları çok özel mutlaka denemelisiniz. Hamburger ve cheeseburgerde de çok iddialılar. Kuşbaşılı chedarlı pidesi efsane.



Başlangıçlarda gronala, carese, buratta, dana carpaccio, aromalı peynir buketi, parmak patates, sigara böreği, çıtır tavuk, White combo tabağı alınabilir.



Salata, makarna ve pizza çeşitleri bulunmakta. Enginarlı pizzayı mutlaka deneyen çok başarılı. Mezeler günlük yapılmakta.



Soğuklarda köz patlıcan, tekmil fava, Girit ezme, atom, kuru cacık, semiz otu, Ege'ye özgü mezeleri ön plana çıkıyor.

Cibez, turp otu, deniz börülcesi gibi ot çeşitleri en özel şekilde sunuluyor. Karides, kalamar ve ahtapot gibi ara sıcakların yanında hardallı ahtapot ve sardalya, deniz mahsullü atom denenebilir. Ana yemekte ızgara tavuk, tavuk şinitzel, ızgara köfte, ızgara bonfile, kuzu pirzola, balık olarak levrek ve çipura çeşitleri tercih edilebilir.



Tatlı olarak; dondurma, muzlu magnolia, supangle çeşitleri bulunmaktadır.



Son söz; Çeşme artık 12 ay yaşanan bir yer olmalı. Bunun için bir stratejik plan profesyonel bir marka çalışması yapılmalıdır. 10 yıldır aynı kaliteyi sürdüren aşta Kıvanç Kılınç olmak üzere White Beach Restoran ailesini kutluyorum başarılarının devamını diliyorum.