Urla’nın kahvaltı dünyası

İzmir’in gastronomi rotası Urla’da kahvaltı keyfi bir başka. Kruvasandan Boşnak böreğine, madame croque’tan granolaya kahvaltının her türlüsünü deneyimleyebilirsiniz

Bu hafta lezzet rotamız yine Urla...

Çünkü şimdi tam Urla zamanı. Urla, son dönemin popüler bir gastronomi destinasyonu, müthiş gelişmeler var.

Bizde bu gelişmelere kayıtsız kalamıyoruz lezzet rotamızı sık sık Urla'ya çeviriyoruz. Şehirden kaçışların en huzurlu ve en dingin adresi Urla, naif, nostaljik ve doğal keşiflerle dolu.

Telaşsız ruhu, insancıl ve dostane atmosferi, mis gibi havası ile tam anlamı ile Ege zamanını yaşatan bir adres. Benim de çok sevdiğim Urla'nın en güzel yeri olan, balıkçı barınağının da bulunduğu İskele bölgesi Urla'ya gelen ziyaretçilerin uğrak yeri. Klazomenai Antik Kenti'ne ve Karantina Adası'na yakınlığı, İskele bölgesinin turistik merkez olmasında etkili. Bu hafta Urla'da kruvasanları ile iddialı çok özel bir kahvaltı mekanındayız. Cemal Süreya, "Yemek yemek üstüne ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı" diyerek kahvaltının yarattığı ruhu ne de güzel anlatmış.

Güne zinde bir şekilde başlamak ve gün içerisinde içinde bulunduğumuz faaliyetlerde; anlama, algılama, anımsama ve verimli bir şekilde çalışmak için kahvaltının önemi çok büyüktür.

Bir kere, insanın nasıl bir gün geçireceğini belirliyor.

Kendine bir güzellik yapıp sağlıklı ve lezzetli bir kahvaltıyla güne başlayan, günün kalanını mutlu geçiriyor.

ABİ KARDEŞİN ELİNDEN

Benim kahvaltı mekanlarından beklentim evimde yiyemediğim, yapamadığım, bulamadığım orijinal tat ve lezzetleri bana sunması.

Ürünleri doğal yöresinden almalı. Mutfağında veya fırınında mekanına özel spesiyal lezzetleri yapmalı. 120 Lezzet, Urla'nın en yeni yerlerinden biri. Şef Çağlar ve Gizem Sülün kardeşler işletmekte. Şef Çağlar ve Gizem Sülün toptan zincir mağazacılık işinden gelmekteler.

2013 yılında satışçı olarak sektöre başlamışlar.

Yemek sektörüne kız kardeşi ile birlikte hobi olarak başlamışlar. Kafelere toptan donuk sandviç ve pasta çeşitleri servisi yapıyorlarmış.

120 Lezzet'in fiyatlarına göre porsiyonları fazla. Kaliteli ürünler kullanıyorlar.

Urla'da yeşillik ve sebze meyveler yerel üreticilerden alıyorlar. Kahveleri özel kendi markaları baristocrat kahve kullanıyorlar.

KAHVE VE TATLI İKİLİSİ

Ünlü ağaçlı yolun hemen arkasında kalıyor.

Urla'nın en nezih yerinde. Kahvaltı ve brunch var. 60 kişilik bir mekan. Sabah saat 09.00 da kahvaltı, 14.00'te brunch başlıyor ekmek üstü lezzetler. Kruvasanı muhteşem, fazla yağlı değil kıvamında, çok özel bir tereyağı kullanıyorlar.

Mutlaka denemelisiniz.

120 Lezzet, üzüm bağları, zeytin ağaçları arasında özenli mimarisi ile denizi de uzaktan seyredebileceğiniz doğa ile iç içe bir mekan. Farklı lezzetleri olan ses getirecek bir mekan. Farklı kahvaltı seçenekleri mevcut. Kahvaltı için ne söylerseniz söyleyin pişman olmayacaksınız.

Tüm ürünler kaliteli ve çok taze. Hamur işleri, ara sıcaklar ise çok lezzetli. Dilerseniz kahvaltı dışında kahve/tatlı ikilisi için de burayı tercih edebilirsiniz. Sizin için hazırlanan özel lezzetleri deneyimleyerek eşsiz Urla manzarası eşliğinde keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Kahvaltıda her yöreden hatta dünyadan lezzetler sunuyorlar. Türk reçelinin orijinalini sunmak gibi. Yunanistan'a özgü kaymağın üzerindeki fıstık reçelini bizdeki haline çevirmek gibi.

TADINA DOYULMAZ KRUVASAN

İlerleyen günlere bir sokak lezzetleri restoranı açılacak. Taze makarna, hamburger ve pizza olacak mekanı bir yeme içme destinasyonu yapmayı planlıyorlar.

Kruvasan çeşitleri arasında sade, çikolatalı, bademli, orman meyveli, limonlu merengli kruvasan lotuslu, pesto soslu flat kruvasanlar var. Kahvaltı olarak 120'lik kahvaltı, 60'lık kahvaltı ve Fransız kahvaltı seçenekleri bulunmakta.

Sıcaklarda; omlet, sahanda yumurta, menemen, sucuk, sucuklu omlet, kavurma, kavurmalı, sucuklu, ıspanaklı omlet çeşitleri, göçmen paçası çok özel lezzet mutlaka denemelisiniz.

Mekanın specialleri arasında madame croque, granola tabağı, french tost, falafel, kuruvasan hotdog, Boşnak böreği tabağı çeşitleri bulunuyor.

Kahvaltıdan sonra saat 14.00 gibi tartine çeşitleri, kruvasan, ekşi maya ekmek denenebilir.

Tatlılar arasında beyaz çikolatalı brownie, cookie, macaron, magnolia, San Sebastian, baklava cheesecake, mango&banana tart, panna cotta, tartu au citron bulunuyor.

Son söz; Amatörlük dünyanın en büyük gücüdür, çünkü amatörler bir şeyi sadece sevdikleri için yaparlar. Severek yapılan bir işin karşısında da kimse duramaz.

Şef Çağlar ve Gizem Sülün kardeşleri kutluyorum başarılar diliyorum.