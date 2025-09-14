Kilidi Icardi çözdü

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde de en üst noktalara kadar gitmek isteyen Aslan'ın gözü Olimpiyat Stadı'nda, aklı ise perşembe günü oynayacağı Eintracht Frankfurt maçındaydı. Bu düşünce teknik adam Okan Buruk'un kadro planına da yansıdı. Kalede takıma alışması için yeni transfer Uğurcan frma giyerken, Singo ve Barış Alper de yedek soyundu. Galatasaray ilk dakikadan itibaren oyunu ev sahibi Eyüp yarı alanına yıktı. Ancak iyi savunma yapan ve ileride sadece golcüsü Draguş'u bırakan Eyüp karşısında aradığı golü bulamadı. Leroy Sane kalabalık Eyüp savunması içinde kayboldu. Gözler Barış Alper'i aradı.



BARIŞ GİRDİ, EYÜP ÇÖZÜLDÜ

İkinci yarıda ise kulübeden beklenen hamle gerçekleşti. Teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper'i oyuna alınca Galatasaray kendine geldi. Barış Alper oyuna girer girmez 10 dakika içinde iki önemli pozisyona girdi. Pozisyonlardan birinde direğe, diğerinde ise kaleci Felipe'ye takıldı. Ancak etkili gelen Galatasaray akınlarına karşı Eyüp savunması ancak 73. dakikaya kadar dayanabildi. Oyuna yeni giren Ahmed Kutucu'nun akıl dolu pasında Arjantinli yıldız Icardi, Felipe'yi avlayıp, tribünlere Metin Oktay selamını verdi. Galatasaray, pres sonucu kazanılan topta 89. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle Eyüpspor'un umutlarını tamamen bitirdi. Barış Alper Yılmaz, bu golün asistini yaparak güzel futbolu taçlandırdı.

Yunus'la beraber taraftara koşan milli oyuncu, taraftarı selamlayarak aradaki buzları iyice eritti. Şimdi gözler perşembe günü Almanya'da oynanacak olan kritik Şampiyonlar Ligi maçına çevrildi. Aslan, Eintracht Frankfurt'u yenerek Avrupa'ya macerasına zaferle başlamak istiyorsa, bundan daha fazlasını yapmalı.