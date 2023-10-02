Derbinin hakkı beraberlikti

Geçen sezon 1. Lig'e veda ettikten sonra gençlerle yola devam eden Altınordu ve geçtiğimiz sezon 1. Lig'in kapısından dönen Bucaspor 1928, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. İlk yarı Buca oldukça baskın ve istekli oynadı ancak bir türlü beklediği skoru üretemedi.

Maçın ortalarına doğru Buca ilk penaltısını kazandı ve Erhan Çelenk, kötü bir vuruşla topu kaleye nişanlayamadı. Bunun üzerine Altınordu biraz daha oyunu dengeledi fakat iki taraf birbirine üstünlük kuracak pozisyonları üretemedi. Kırmızı- lacivertli ekipte gençler maç boyunca canlarını dişlerine takarak bastırdılar fakat Buca tecrübesiyle pozisyonları savuşturmayı bildi. İkinci yarı karşılaşma yine ortada başladı ama hafif hafifte olsa Buca'nın üstünlüğü yine maça egemendi. Maçın son demlerinde Fırtına bir penaltı daha kazandı ancak bu penaltıyı da Erhan Çelenk yerine oyuna giren Yasin Öztekin gole çeviremedi. Bu iki penaltıyı atamayan sarı-lacivertliler, fırsatları cömertçe harcadı ve kazanmak için altın tepsiyle sunulan 3 puanı elinin tersiyle itti.

Bu mücadelenin hakkı gerçekten beraberlikti.

Bir müsabakada iki penaltıyı gole çeviremiyorsan galibiyeti hak etmiyorsun demektir. Altınordu ise 2. Lig'deki ilk galibiyet hasretini Adıyaman deplasmanına bıraktı. Ayrıca karşılaşma boyunca gerçekten sahada 'derbi' havası yoktu.

Bence İzmir daha iyisini hak ediyor.

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