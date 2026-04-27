Son düdüğe kadar mücadeleye devam

Futbolda bazı galibiyetler vardır, tabelada yazan skordan çok daha fazlasını anlatır. Göztepe'nin Antalyaspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet de tam olarak böyleydi. Bu sonuç, sadece haneye yazılan 3 puan değil; bir karakterin, bir direncin ve en önemlisi bir inancın göstergesiydi. Son haftalarda düşüşe geçerek Avrupa potasının dışında kalan sarı-kırmızılılar, bitime 3 hafta kala yeniden ayağa kalktı ve "henüz bitmedi" mesajını net bir şekilde verdi. Maçın daha 16. saniyesinde Juan ile gelen gol, aslında bu takımın zihniyetini özetliyordu. Hızlı, kararlı ve rakibe nefes aldırmayan bir başlangıç... Ardından Arda Okan ile gelen ikinci gol, oyunu erken kopardı. Ancak bu maçta önemli olan sadece skor değil, Göztepe'nin sahaya koyduğu iradeydi. Çünkü bu takım, uzun bir süredir kendi sahasında kazanamıyordu. Taraftarıyla birlikte o hasreti sonlandırmak, belki de sezonun en kritik eşiklerinden biriydi.

DÜSÜNCE KALKABİLİYOR

Göztepe'nin geçmişine baktığınızda inişler, çıkışlar, düşüşler ve yeniden doğuşlar görürsünüz. Ama hepsinin ortak noktası aynıdır: Vazgeçmeyen bir yapı. İşte bu yapının bugünkü mimarı Stanimir Stoilov. Bulgar teknik adam, sadece taktiksel anlamda değil, mental olarak da takımı ayakta tutan en önemli figür. Onun "birlikte olursak başarırız" sözleri sıradan bir motivasyon cümlesi değil; sahaya yansıyan bir anlayışın özeti. Göztepe sahada zaman zaman eksikler yaşayabilir, pozisyonlar kaçırabilir ama oyundan kopmaz. Çünkü Stoilov'un takımı disiplinle, sorumlulukla ve ortak bir hedefle oynar. Antalyaspor maçında da bunun izlerini gördük. Kaçan fırsatlara rağmen oyundan düşmeyen, son ana kadar konsantrasyonunu koruyan bir ekip vardı sahada. Bu, çalışılmış bir reflekstir. Teknik direktörünün karakteriyle şekillenen bir takım kimliğidir. Stoilov'un sakin ama kararlı duruşu, oyuncularına da yansıyor. Önlerinde zorlu bir fikstür var. Trabzonspor deplasmanı, ardından oynanacak kritik maçlar... Ama artık mesele fikstür değil. Çünkü Göztepe şunu gösterdi: Bu takım düştüğü yerden kalkabiliyor. Kırılmıyor, vazgeçmiyor, ısrar ediyor.