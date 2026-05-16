Kenetlen Göz-Göz

Bugün Samsun'da oynanacak maç, Göztepe için yalnızca sezonun son karşılaşması değil; yıllardır özlemi çekilen Avrupa hayalinin de en önemli virajı olacak. Sarıkırmızılı camia, sezon boyunca verdiği emeğin karşılığını almak için artık son 90 dakikaya çıkıyor. Bu sezon birçok zorluğa rağmen mücadeleden vazgeçmeyen Göztepe, özellikle Stanimir Stoilov yönetiminde ortaya koyduğu karakterle taraftarının yeniden umutlanmasını sağladı. Kimi zaman eksiklerle, kimi zaman formsuzluklarla boğuşan İzmir temsilcisi, hiçbir zaman hedefinden kopmadı. Şimdi ise tüm şehir aynı hedef etrafında kenetlenmiş durumda. Samsun deplasmanına giden binlerce taraftar bunun en büyük göstergesi. Türkiye'nin dört bir yanından kilometrelerce yol yaparak takımının yanında olan Göztepeliler, aslında bu kulübün neden farklı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Çünkü Göztepe için mesele sadece futbol değil; aidiyet, inanç ve birlikte mücadele etmek.

KAZANIP, BEKLEYECEK

Elbette Avrupa bileti yalnızca Göztepe'nin kazanmasına bağlı değil. Başakşehir'in sonucu ve Türkiye Kupası finali de belirleyici olacak. Ancak önce yapılması gereken tek şey var: Samsun'da sahaya karakter koyup kazanmak. Belki bugün her şey yolunda gitmeyecek, belki de İzmir yıllar sonra Avrupa gecelerine yeniden uyanacak. Ama ne olursa olsun bu takım, bu sezon taraftarına yeniden umut vermeyi başardı. Şimdi son söz zamanı. Kenetlen Göztepe... Avrupa hayali yalnızca 90 dakika uzağında.