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Oğlum Doruk ERGUN ONARIR

Oğlum Doruk

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.01.2022, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların uzundaki 15 handikap kapışmasında Afşar, Gülağa, Alevkıran ve Yavuz Reis öne çıkan isimler. Atlı Ahmet yeri olanlara.
2.AYAK: 4 yaşlı Arapların bölünen maiden yarışında Örskan ve Napolyon çekişmesini izleyeceğiz. Bu ikili ayrımsız kuponlarda yer almalı.
3.AYAK: Arapların 21 handikap yarışı mücadeleli geçmeye aday. Bana Müsade, By Reisoğlu, Arapoviç, Reishanlı ve Yetim Ali çekişmesi yaşanacak.
4.AYAK: İngilizlerin "Aydın Tat" kupa mücadelesinde formunu geliştiren Oğlum Doruk'a güveniyorum. Risk almayı sevenler tek bıraksın.
5.AYAK: Dişilerin 15 handikap yarışında Lady Rüzgar, Maggy Hawk ve Lenora birinciliğe daha yakın balduğum taylar.
6.AYAK: Kapanış koşusunu kalabalık tutalım. Baba İlhami, Özgürhan, Gubaz, Hür Uçan, Laz Oğlum ve Muhsin çekişmesine Baruthan da katılabilir.

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