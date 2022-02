Tuncer şanslı

1.AYAK: Dişi tayların 4 şartlı yarışında Basbalia, Tibidabo, Cosmic Storm, Private Entree ve İncirli İncisi öncelikli isimler. Flaying Cool yeri olanlara.

2.AYAK: Kısrakların yarışını kalabalık tutalım. Porsuk Kızı, Çağlayanşelale, Fadik, Demiryıldız, Ciğerpare ve Genç Mimar öncelikli tercihlerim.

3.AYAK: İngilizlerin KV8 yarışında Kuzey Yağmuru ve Like The Stars birinciliği paylaşacak safkanlar. Aytrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: Arapların KV7 yarışında formunu geliştiren Tuncer öne çıkıyor. Etkili jokeyi ile kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: İngilizlerin maiden yarışında My Breath, Chica Bella, Fenerli Tayfa ve King Of Game birinciliği gözleyen taylar.

6.AYAK: Yamakların at bineceği kapanış koşusunda Dragon Heart, Brave Call ve Lionefe handikap yarışının öncelikli isimleri.