Tuncer şanslı

1.AYAK: Dişi tayların 4 şartlı yarışında Basbalia, Tibidabo, Cosmic Storm, Private Entree ve İncirli İncisi öncelikli isimler. Flaying Cool yeri olanlara.
2.AYAK: Kısrakların yarışını kalabalık tutalım. Porsuk Kızı, Çağlayanşelale, Fadik, Demiryıldız, Ciğerpare ve Genç Mimar öncelikli tercihlerim.
3.AYAK: İngilizlerin KV8 yarışında Kuzey Yağmuru ve Like The Stars birinciliği paylaşacak safkanlar. Aytrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: Arapların KV7 yarışında formunu geliştiren Tuncer öne çıkıyor. Etkili jokeyi ile kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: İngilizlerin maiden yarışında My Breath, Chica Bella, Fenerli Tayfa ve King Of Game birinciliği gözleyen taylar.
6.AYAK: Yamakların at bineceği kapanış koşusunda Dragon Heart, Brave Call ve Lionefe handikap yarışının öncelikli isimleri.