  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Tuncer şanslı
Tuncer şanslı ERGUN ONARIR

Tuncer şanslı

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.02.2022, 00:00

1.AYAK: Dişi tayların 4 şartlı yarışında Basbalia, Tibidabo, Cosmic Storm, Private Entree ve İncirli İncisi öncelikli isimler. Flaying Cool yeri olanlara.
2.AYAK: Kısrakların yarışını kalabalık tutalım. Porsuk Kızı, Çağlayanşelale, Fadik, Demiryıldız, Ciğerpare ve Genç Mimar öncelikli tercihlerim.
3.AYAK: İngilizlerin KV8 yarışında Kuzey Yağmuru ve Like The Stars birinciliği paylaşacak safkanlar. Aytrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: Arapların KV7 yarışında formunu geliştiren Tuncer öne çıkıyor. Etkili jokeyi ile kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: İngilizlerin maiden yarışında My Breath, Chica Bella, Fenerli Tayfa ve King Of Game birinciliği gözleyen taylar.
6.AYAK: Yamakların at bineceği kapanış koşusunda Dragon Heart, Brave Call ve Lionefe handikap yarışının öncelikli isimleri.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI