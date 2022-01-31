1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışında Oğlum Yaman, Fıstıkcan, Canömerim, Islıkçalan ve Kibar Tay öncelikli isimler. Tiranlı daha sonra.

2.AYAK: İngilizlerin yarışını kalabalık tutalım. Minigun, Bartuefe, Baba Sadık, Dragon Heart, Valiant King ve Bob Style öncelikli tercihlerim.

3.AYAK: Son 6 yarışından 5 birincilik çıkarmayı başaran Toramankaya bu kısa vade 6 yarışın da favorisi. Kuponlarda tek geçilebilir.

4.AYAK: İngiliz taylarının maiden yarışında Cix Life, Duranhan ve Wait And See rakiplerine oranla birinciliğe daha yakın isimler.

5.AYAK: Arapların 'satış 1' koşusunda Yücelir, Dalicim, Özbilgin ve Çok Yakın idman pistinde beğenilen isimler olarak öne çıkıyor.

6.AYAK: Kapanıştaki İngilizlerin 3 şartlı yarışında Maratoncu ve Greyhound öncelikle yazılmalı. Sık koşmaktan etkilenmezse Balyeci Salih de şanslı. Bol şanslar.