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Karadöker ERGUN ONARIR

Karadöker

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.02.2022, 00:00

1.AYAK: Dişi İngilizlerin 15 handikap yarışında She Is The Show, See You Soon, Despina ve Queen Akarca öne çıkan isimler. Maya Hanım sürprizde. 2.AYAK: Arapların 17 handikap kapışmasında Holigan, Bükentay, Daloğlu, Koca Muğlalı ve Uçanbaron arasında birincilik düğümü çözümlenir.
3.AYAK: 4 yaşlı Arapların uzundaki 15 handikap yarışında Balmelda, Borankırcenk ve Lal Çiçeği rakiplerine oranla daha şanslı isimler.
4.AYAK: Tayların "Sedat Evliyazade" koşusunda formunu geliştiren Karadöker favorim. Rakip yazacaklar King Farrier'e dikkat etsin.
5.AYAK: Kısrakların 5 şartlı yarışında Ayduru, Uçanyumak. Küşi ve Günyeli arasında bu yarışın kaderi şekillenir.
6.AYAK: Dişilerin kapanıştaki maiden yarışında Lady İrem, Smyrna Romance ve Havin Sarya ilk birinciliklerini kazanmak isteyen taylar.

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