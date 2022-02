1.AYAK: Dişi İngilizlerin 15 handikap yarışında She Is The Show, See You Soon, Despina ve Queen Akarca öne çıkan isimler. Maya Hanım sürprizde. 2.AYAK: Arapların 17 handikap kapışmasında Holigan, Bükentay, Daloğlu, Koca Muğlalı ve Uçanbaron arasında birincilik düğümü çözümlenir.

3.AYAK: 4 yaşlı Arapların uzundaki 15 handikap yarışında Balmelda, Borankırcenk ve Lal Çiçeği rakiplerine oranla daha şanslı isimler.

4.AYAK: Tayların "Sedat Evliyazade" koşusunda formunu geliştiren Karadöker favorim. Rakip yazacaklar King Farrier'e dikkat etsin.

5.AYAK: Kısrakların 5 şartlı yarışında Ayduru, Uçanyumak. Küşi ve Günyeli arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

6.AYAK: Dişilerin kapanıştaki maiden yarışında Lady İrem, Smyrna Romance ve Havin Sarya ilk birinciliklerini kazanmak isteyen taylar.