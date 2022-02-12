1.AYAK: Arapların 16 handikap yarışında Atçı Yılmaz, Kızıl Vazo, Muhsin, Sigapur ve Laz Oğlum arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

2.AYAK: Kısrakların 3 şartlı yarışını kalabalık tutalım. Malala, Black Grape, Seriday, Delayla, Demiryıldız ve Subike öne çıkan isimler. Sanay yeri olanlara.

3.AYAK: İngilizlerin uzundaki 24 handikap yarışında Doğa Kanunu, Charlatan ve Siempre Ganador öncelikli isimler. Trevi Fountain sürprizde.

4.AYAK: 2 kilometrelik maiden yarışta Bağ Bozumu, Gökbey, Kral Çıplak ve Royal Diadem birinciliği gözleyen taylar.

5.AYAK: Dişi tayların KV6 yarışında Miss Beren ve Jadore kapışmasını izleyeceğiz. Bu ikili ayrımsız yazılmalı.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda ikincilikler serisini sonlandırmak isteyen Yelkanım favorim. Kuponlarda tek yazılabilir.