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Likaki şanslı ERGUN ONARIR

Likaki şanslı

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 14.02.2022, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışında Abher, Ergüçlü, Çarık Ağası, Balkanağası, Gençberk ve Eymenağa çekişmesine Olgunalp da katılabilir.
2.AYAK: Dişi İngilizlerin 16 handikap kapışmasında Hell Storm, İncinin Kızı ve Zillion Sun öneçıkan isimler. Peggy Bundy ve Houclini yeri olanlara.
3.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Kudretli Tay favorim. Tiranlı ihmale gelmeyecek sert rakip olarak düşünülmeli.
4.AYAK: Tayların 15 handikap yarışını başarılı sonuçlara imza atan Likaki'nın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Siyah Gül, Hiperaktif, Haşmet ve Turhanbeyi birinciliği gözleyen isimler.
6.AYAK: Uzun mesafeli kapanış koşusunda Fıratın Öfkesi, Bir Ömür, Kafkasım, Atanerhan ve Ciğerpare arasında düğüm çözülür.

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