Likaki şanslı

1.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışında Abher, Ergüçlü, Çarık Ağası, Balkanağası, Gençberk ve Eymenağa çekişmesine Olgunalp da katılabilir.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin 16 handikap kapışmasında Hell Storm, İncinin Kızı ve Zillion Sun öneçıkan isimler. Peggy Bundy ve Houclini yeri olanlara.

3.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışında Kudretli Tay favorim. Tiranlı ihmale gelmeyecek sert rakip olarak düşünülmeli.

4.AYAK: Tayların 15 handikap yarışını başarılı sonuçlara imza atan Likaki'nın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Siyah Gül, Hiperaktif, Haşmet ve Turhanbeyi birinciliği gözleyen isimler.

6.AYAK: Uzun mesafeli kapanış koşusunda Fıratın Öfkesi, Bir Ömür, Kafkasım, Atanerhan ve Ciğerpare arasında düğüm çözülür.