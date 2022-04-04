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Gündüzdüşü ERGUN ONARIR

Gündüzdüşü

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.04.2022, 00:00

1.AYAK: Dişi İngilizlerin 15 handikap yarışında Master Queen, Arslan Kapısı, The Athletic, Sultan Celim ve Seraza birinciliği hedefleyen taylar.
2.AYAK: Arapların 15 handikap kapışmasında Serdengeçer, Özgürkafkas, Kafkasım ve Fıratın Öfkesi öncelikli isimler. Buzkralı ve Beyhanefe yeri olanlara.
3.AYAK: Arapların uzun mesafeli KV7 yarışında ilk şansı Dervişbey'e veriyorum. Süvari Angel ve Mehtar ihmale gelmeyecek sert rakiplerdir.
4.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının KV6 yarışını formunu üst düzeye çıkaran Gündüzdüşü'nün kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda tek bırakılabilir.
5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Sadi Şah, Füzyon ve Noble Wind ilk birinciliklerini kazanmayı hedefe koyan taylar.
6.AYAK: Uzun mesafeli kapanış koşusunda Gray River, Baba Sadık, Bal Kız ve Minigun arasında altılı ganyanın kaderi belirlenir.

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