1.AYAK: Dişi İngilizlerin 15 handikap yarışında Master Queen, Arslan Kapısı, The Athletic, Sultan Celim ve Seraza birinciliği hedefleyen taylar.

2.AYAK: Arapların 15 handikap kapışmasında Serdengeçer, Özgürkafkas, Kafkasım ve Fıratın Öfkesi öncelikli isimler. Buzkralı ve Beyhanefe yeri olanlara.

3.AYAK: Arapların uzun mesafeli KV7 yarışında ilk şansı Dervişbey'e veriyorum. Süvari Angel ve Mehtar ihmale gelmeyecek sert rakiplerdir.

4.AYAK: 4 yaşlı Arap kısraklarının KV6 yarışını formunu üst düzeye çıkaran Gündüzdüşü'nün kazanmasını bekliyorum. Kuponlarda tek bırakılabilir.

5.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Sadi Şah, Füzyon ve Noble Wind ilk birinciliklerini kazanmayı hedefe koyan taylar.

6.AYAK: Uzun mesafeli kapanış koşusunda Gray River, Baba Sadık, Bal Kız ve Minigun arasında altılı ganyanın kaderi belirlenir.