Siempre tek

1.AYAK: Birincilikle tanışamamış 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Batalla, Oyamer, Good New, Prenses Toşur, Siyah Gül ve İzimden Gel öne çıkan isimler.

2.AYAK: Arapların yamaklara ait 16 handikap yarışında Çarık Ağası, Karacakayalı, Ergüçlü, Şanslı Kafkas ve Fıratın Öfkesi birincilik adaylarım.

3.AYAK: İngilizlerin 17 handikap kapışmasında Buz Fırtınası, Sarperhan ve Langeron öncelikli isimler. Overti ve Lignin Energy yeri olanlara.

4.AYAK: İngilizlerin kısa vade 7 yarışında favorim Siempre. Rakip yazmayı düşünenler takip ettikleri isimlere şans versinler.

5.AYAK: 3 yaşlıların 16 handikap kapışmasında Mittelmeer ve My Sunflover ayrım yapılmadan kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda Sınır Tanımaz, Kılıç Faro, Adıyakşi ve Ofsayt arasında birincilik düğümü çözülür.