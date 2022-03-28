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Siempre tek ERGUN ONARIR

Siempre tek

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.03.2022, 00:00

1.AYAK: Birincilikle tanışamamış 4 yaşlı Arapların maiden yarışında Batalla, Oyamer, Good New, Prenses Toşur, Siyah Gül ve İzimden Gel öne çıkan isimler.
2.AYAK: Arapların yamaklara ait 16 handikap yarışında Çarık Ağası, Karacakayalı, Ergüçlü, Şanslı Kafkas ve Fıratın Öfkesi birincilik adaylarım.
3.AYAK: İngilizlerin 17 handikap kapışmasında Buz Fırtınası, Sarperhan ve Langeron öncelikli isimler. Overti ve Lignin Energy yeri olanlara.
4.AYAK: İngilizlerin kısa vade 7 yarışında favorim Siempre. Rakip yazmayı düşünenler takip ettikleri isimlere şans versinler.
5.AYAK: 3 yaşlıların 16 handikap kapışmasında Mittelmeer ve My Sunflover ayrım yapılmadan kuponlarda yer almalı.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda Sınır Tanımaz, Kılıç Faro, Adıyakşi ve Ofsayt arasında birincilik düğümü çözülür.

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