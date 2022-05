Alaşya şanslı

1.AYAK: ilk kez koşacak 2 yaşlıların 'Eagle Eyed' koşusunda Humble Warrior, Çelik Kardeşler, Nortwester, Muriçka, Fire And Forget ve Zulema öne çıkan taylar.

2.AYAK: İngilizlerin çimdeki 15 handikap yarışında Özenger, Duty Beauty, Blue Thunder, Akabba Göktuğ ve Gold Road arasında kazanan belirlenir.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin çim pistteki 4 şartlı yarışında Saetta ve Cool İmage birinciliğin güçlü adayları. Birlikte düşünülmeli.

4.AYAK: Tayların çimdeki 4 şartlı yarışında mesafeyi seven Very Gold ve Girişkin kapışmasını izleyeceğiz. Bu ikili ayrım yapılmadan yazılmalı,

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların uzun mesafeli çimdeki 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Alaşya^nın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

6.AYAK: Arapların kumdaki kapanış koşusunda Nehirinoğlu, Gençberk, Kara Dere, Dirlik, Esmergöz ve Leventhan arasında birincilik düğümü çözülür.