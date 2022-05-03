1.AYAK: Arapların kumdaki 17 handikap yarışında Özoyuncu, Babahakkı, Karacakayalı, Pala Salih ve Mezithaber öncelikli isimler. Kudretlitay sürpriz.

2.AYAK: Çim pistteki 4 şartlı yarışta Erkmen, Dizdarım, Gustav ve Beyaz Adam öne çıkan Arap atları. Wanpir yeri olanlarca düşünülmeli.

3.AYAK: "Ankara Gazeteciler Cemiyeti" koşusunda Expectancy, Skyline ve Sun Time kupayı kazanabilmek için ter dökecek İngiliz atları.

4.AYAK: İngilizlerin çimdeki uzun mesafeli 16 handikap yarışını formunu geliştiren Snellman'ın kazanmasını bekliyorum. Tek geçilebilir.

5.AYAK: Arap taylarının kumdaki maiden yarışında Kaşemum Kara, Rıza Bey ve Ateşle İmtihan birinciliğe daha yakım gördüğüm isimler.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanıştaki 15 handikap yarışında Berktimur, Jet Hemo, Alraziye ve Yenerbey çekişmesi yaşanacak. Multi Jet bombayı patlatabilir.