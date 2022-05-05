1.AYAK: İngilizlerin çimdeki 5 şartlı yarışında Yahyahan, Dicaprrio, Boukephalos, Dubawi Grandson ve Kara Mehmet öncelikli isimler.

2.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Memolito, Derinden, Mihrim, Boromir, Yiğitşef ve Demir Gökhan birincilik adaylarım.

3.AYAK: Dişi İngiliz taylarının çim pistteki KV6 yarışını formunu geliştiren Hırçın Dostum'un kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

4.AYAK: 3 yaşlı İngiliz taylarının KV8 yarışında Master Of Puppets, Oğlum Utkun ve Piko Piko arasında birincilik düğümü çözülür.

5.AYAK: Arapların kumdaki orta mesafe 5 şartlı yarışında Mehtar ve Naldökenbeyi ayrımsız kuponlarda yerlerini almalı.

6.AYAK: Kapanıştaki 17 handikapta Time, Neos, Gray Wolf ve Dökerboss öne çıkan isimler. Spring Attack, Queen Akarca ve Nagic Apple yeri olanlara.