1.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden yarışında Sönmezoğlu, Baba Aybars, Lunar Curve, Ahbap ve Princess Thalia öne çıkan taylar. Rage yeri olanlara.

2.AYAK: Arapların kumdaki 15 handikap yarışında formunu geliştiren Rüzgar Sesi birinciliğin en güçlü adayı. Kuponlarda tek yazılabilir.

3.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 4 şartlı yarışında Bekri, Black Phantom ve Turgaybaşkan arasında birincilik düğümü çözülür.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV8 "Gökçeada" koşusunda Toramankaya. Özilge, Betsi ve Ateşalan arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

5.AYAK: 3 yaşlıların bölünen maiden yarışında Çikok Hasanbey, Komançero ve Artistico Creativo birinciliği hedefleyen taylar.

6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 2 şartlı yarışında Hepbirinci, Silk Road, Prens Göksu ve Gold Polat öncelikle yazılmalı. Out Of The Dark ve Vahşi Çocuk sürpriz.

