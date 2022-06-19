1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 4 şartlı yarışında Kar Kız, Saetta, King Cha Cha ve Heva arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.

2.AYAK: Çimdeki KV8 "Şadi Eliyeşil" koşusunda favorim Kuzey Kafkasyalı.

Güvenenler Kuzey Kafkasyalı'yı kuponlarında tek başına bırakabilir.

3.AYAK: Arapların çimdeki 17 handikap kapışmasında Javelin, Ülgenbey, Singapur, Ciğerdelen ve Dobby öncelikli isimler. Fırtına Vadisi sürprizde.

4.AYAK: 2 yaşlı İngiliz taylarının "Harp Malullerine Vefa" koşusunda Yaparsın Oğlum ve Bright Fire ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Arapların açık grup 2 "Babalar Günü" koşusunda Karamustafa, Demirperde ve Özgünstone arasında bu yarışın kaderi şekillenir.

6.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Savaşçıtay, Arapdamat, Efgan, Miralem, Baba Tahsin ve Mirialem birincilik adaylarım.

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