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Kuzey Kafkasyalı ERGUN ONARIR

Kuzey Kafkasyalı

ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.06.2022, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin çim pistteki 4 şartlı yarışında Kar Kız, Saetta, King Cha Cha ve Heva arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
2.AYAK: Çimdeki KV8 "Şadi Eliyeşil" koşusunda favorim Kuzey Kafkasyalı.
Güvenenler Kuzey Kafkasyalı'yı kuponlarında tek başına bırakabilir.
3.AYAK: Arapların çimdeki 17 handikap kapışmasında Javelin, Ülgenbey, Singapur, Ciğerdelen ve Dobby öncelikli isimler. Fırtına Vadisi sürprizde.
4.AYAK: 2 yaşlı İngiliz taylarının "Harp Malullerine Vefa" koşusunda Yaparsın Oğlum ve Bright Fire ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Arapların açık grup 2 "Babalar Günü" koşusunda Karamustafa, Demirperde ve Özgünstone arasında bu yarışın kaderi şekillenir.
6.AYAK: Arap taylarının maiden yarışında Savaşçıtay, Arapdamat, Efgan, Miralem, Baba Tahsin ve Mirialem birincilik adaylarım.
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