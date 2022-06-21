1.AYAK: 2 yaşlı dişilerin çim pistteki 15 handikap yarışında Lioness, Best Steps, El Shayef ve Baby Face birinciliği hedefleyen taylar.
2.AYAK: Arapların kumdaki uzun mesafe 22 handikap yarışında Kara Eski, Diavasi ve Bütünay arasında bu yarışın kaderi şekillenir.
3.AYAK: Arapların çim pistteki KV7 yarışı çekişmeli geçmeye aday. Rock Iron, Arapçelik, Sultanbeşir, Alda Gör ve Demir Adam öne çıkan taylar.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 16 handikap çekişmesinde Sarnıç Beyi ve Kıryağız ayrım yapılmadan kuponlarda yerlerini almalı.
5.AYAK: Dişi tayların bölünen maiden yarışında Nazdrovya, Aşkhisarı, Mesmerized, Coyness Rain, Girl Of Speed ve Hedefim Sensin arasında düğüm çözülür.
6.AYAK: Kapanıştaki 3 yaşlı İngiliz taylarının satış 2 koşusunda formunu geliştiren Call Me Champ'tan başarı bekliyorum. Tek yazılabilir.