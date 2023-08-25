1.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Enfes Tamer ve Başaran Bey birinciliği hedefleyen taylar. Ba ikili ayrım yapılmadan kuponlarda yer almalı.
2.AYAK: Birincilikle tanışamamış 3 yaşlı İngilizlerin 19 şartlı yarışında I Ro, Arslan, First Point ve Giatres öne çıkan taylar, Extreme Star yeri olanlara.
3.AYAK: İngilizlerin 21 handikap "Silivri Belediyesi" koşusunda Gel Oglim, El Maestro, The Glove, Mamna Forever, Can Reis ve Ribery öncelikli isimler.
4.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin Prof.
Kenan Binak koşusunda Cansucan, My Girl ve Bloom Dander arasında birincilik düğümü çözülür.
5.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında formunu geliştirdiği gözlenen King Rasim favorim. Kuponlarda tek başına bırakılabilir.
6.AYAK: Arapların sentetikteki 16 handikap yarışında Cambazoğlu, Altınüzüm, Gökkuzgun, Hür Uçan ve Cebebey arasında bu koşunun kaderi şekillenir.