1.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında Enfes Tamer ve Başaran Bey birinciliği hedefleyen taylar. Ba ikili ayrım yapılmadan kuponlarda yer almalı.

2.AYAK: Birincilikle tanışamamış 3 yaşlı İngilizlerin 19 şartlı yarışında I Ro, Arslan, First Point ve Giatres öne çıkan taylar, Extreme Star yeri olanlara.

3.AYAK: İngilizlerin 21 handikap "Silivri Belediyesi" koşusunda Gel Oglim, El Maestro, The Glove, Mamna Forever, Can Reis ve Ribery öncelikli isimler.

4.AYAK: 2 yaşlı dişi İngilizlerin Prof.

Kenan Binak koşusunda Cansucan, My Girl ve Bloom Dander arasında birincilik düğümü çözülür.

5.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden yarışında formunu geliştirdiği gözlenen King Rasim favorim. Kuponlarda tek başına bırakılabilir.

6.AYAK: Arapların sentetikteki 16 handikap yarışında Cambazoğlu, Altınüzüm, Gökkuzgun, Hür Uçan ve Cebebey arasında bu koşunun kaderi şekillenir.

