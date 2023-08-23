1.AYAK: 3 yaşlı Arapların maiden satış koşusunda Cabire Hanım, Kukitay ve Taşucu öne çıkan taylar. Arapdede yeri olanlarca düşünülmeli.
2.AYAK: 3 yaşlı dişi Arap taylarının yarışında başarılı sonuçlara imza atan Naturel birinciliğin en güçlü adayı. Tek başına bırakılabilir.
3.AYAK: Arapların çimdeki 5 şartlı yarışında Afşar, Ezerdöver, Ersavaş ve Akılselimsin arasında birincilik düğümü çözüme kavuşur.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların KV-8 "S.Sırrı Turhan" koşusunda Muallim Halim, Boğaz Çocuğu ve Alda Gör kupaya göz kırpan isimler.
5.AYAK: 3 yaşlı Arapların bölünen maiden satış koşusunda Kral ve Ben, Ezfedlacan, Pilot ve Kadife Kale arasında kazanan belirlenir.
6.AYAK: 4 yaşlı Arapların sentetikteki 15 handikap yarışında Dünya Kralı, Baba Zaman, Kasap Ender, Minnak ve Alavara birincilik adaylarım.