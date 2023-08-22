1.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki 16 handikap yarışında Anadolu Harikası, Seriday, Lady Miram, Finale Duty ve Wmurcott öncelikli isinler.
2.AYAK: 3 yaşlı Arap taylarının çim pistteki maiden yarışında Rajbera, Gölyanı ve Akmanoğlu birinciliğe göz kırpan taylar.
3.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin çimdeki 3 şartlı yarışında Makawee, Blue Castle ve Elexus öne çıkan taylar. Sound Of Galery yeri olanlara.
4.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin KV-8 yarışında Poyri, Mountain ve Fighting Falcon birincilik mücadelesi verecek iddialı taylar.
5.AYAK: Arapların çimdeki uzun 15 handikap yarışında Bekirabi, Karaca Ağa, Özerdem ve Başkasap arasında kazanan belirlenir.
6.AYAK: 3 yaşlı Arapların kapanıştaki maiden yarışında formunu geliştirdiği gözlenen Dinamit risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.