Siyahtan beyaza geçiş

UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı hüsranla sezonu açan Beşiktaş, dün ilk lig maçına evinde Eyüpspor karşısında çıktı. Açıkçası siyah-beyazlıların bu kadar fazla sorununun olması başlı başına soru işareti. Bu ligin şampiyonluk adayı bir büyüğünün ilk iç saha maçında böyle oynama lüksü yok. Yeni transferlerin uyum sorunu, sistem sorunu, rakibi baskı altına alamama sorunu, orta sahada ciddi paylaşım sorunu, hücum hattıyla arada kopukluk sorunu var...

Aslında bu saydığım konular birbiriyle bağlantılı. Beşiktaş'ın özellikle iç sahada ikinci yarıda oynadığı gibi oyuna hükmetmesi ve sonuca gitmesi lazım. Sadece Rafa Silva'nın ayağına bakamazlar. Oyunu ileriye taşıyorlar ancak Eyüpspor da boş bir takım değil. Bu çıkışları çok iyi kontra ataklarla cezalandırdılar.

Bu ataklarda öne de geçebilirlerdi ilk yarıda.

HALA HAZIR DEĞILLER

İkinci yarıda Kartal kendini buldu. Solskjaer'in yoğun maç temposunda henüz sezon başı olduğu için rotasyona gitmesi doğru ancak yine de ne kadar hazır olursa olsun Ndidi ile başlamasa iyi olurdu. Emirhan ve Joao Mario da hiç yeterli seviyede değiller.

Siyah-beyazlıların sol kanadı çok aksadı. Bu takımın gerçekten topu iyi tutup oyun kurabilen diri bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var.

Gedson gibi biri olsaydı kesinlikle kanatta çok iş yapardı. İkinci yarıda hücum hamleleri de çok geç geldi. Eyüpspor 75'te ileri hattını komple değiştirirken Solskjaer 84'e kadar bekledi. Ancak konuk ekip psikolojik olarak geriye yaslanınca çok pozisyon yedi.

Son dakika golleri önemlidir. Bu galibiyet de Avrupa maçı öncesi ilaç gibi gelir.