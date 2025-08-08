Beşiktaş daha yeni açılıyor

AVRUPA Ligi'nde Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ine toslayan Beşiktaş, Konferans Ligi'nde güç farkının çok belirgin olduğu eşleşmede İrlanda ekibini rahat geçti. Açıkçası rakibin daha çok kapanacağı biri maç bekliyordum ancak teknik direktör Solskjaer işi baştan sıkı tuttu ve kilidi yıldızlarıyla erken açtı. Başlıkta da belirttiğim gibi siyah-beyazlılar daha yeni açılıyor ancak keşke Avrupa Ligi'nden elenmeden önce bu yaşansaydı.

Orta sahada iyi pas dağıtan Orkun, ceza sahası önünde doğru noktaları gören Abraham ve Mario dün fark yarattı. Tabi aradaki güç farkının da bunda etkisi var. Yapılacak 2-3 eklemeyle bu kupada çok iyi yerlere gelebilirler.

AVRUPA ÇOK ÖNEMLİ

Beşiktaş gibi köklü bir takım Avrupa'da her zaman olmalı. Hem ülke puanı açısından, hem de kulüp kültürü açısından bu gerekli. Siyah-beyazlıların Konferans Ligi'nde lig aşaması öncesi son rakibi ilk maçta Astana karşısında avantajlı bir skor elde eden İsviçre temsilcisi Lausanne olacak gibi. Başakşehir de Viking deplasmanından iyi bir skorla döndü. Onlarda da bir aksilik olmazsa, Konferans Ligi'nde bu yıl 2 ekibimizi izleyeceğiz gibi görünüyor.

Şimdiden başarılar...