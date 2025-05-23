PLAY-OFF'TA vites yükselterek Adana 01'i deplasmanda eledikten sonra Kastamonuspor'u da geçmeyi başaran Altınordu, dünkü maça da olması gerektiği gibi başladı. Tecrübeli rakibi karşısında sabırlı bir oyun tercih eden İzmir temsilcisi, bu oyunun meyvesini geçtiğimiz turda almayı başarmıştı. Ancak rakip daha organize ataklarla gelince, Altınordu savunması da biraz bunaldı. İlk yarıda ileride Yakal biraz yalnız kalırken, rakibine pozisyon vermek istemeyen orta saha oyuncuları da hücuma çıkmakta ve pas yapmakta zorlandı. Yarım saat geçildikten sonra kırmızı- lacivertliler kanatlardan gelmeye çalışsa da büyük bir tehlike yaratamadı.

DENGE UZUN SÜRMEDİ

İkinci yarıya Altınordu daha istekli başladı ancak yakalanan 1-2 pozisyon haricinde istenilen baskıyı kuramadılar. Bunda elbette rakibin etkili olan savunma kurgusunun da payı vardı. İki ekip de sanki beraberliğin kendilerini üzmeyeceği bir anlayışla çok kontrollü bir futbol ortaya koydu. Ancak maalesef rakip takımın tehlikeli ataklarını başarıyla savuşturan kaleci Serhat, uzatmalardaki kafa golüne bir şey yapamadı. Bu kez avantaj rakipte olacak. Ancak ben yine de İzmir ekibinin şansı olduğunu ve bunu sonuna kadar zorlayacağını düşünüyorum. Henüz hiçbir şey bitmiş değil...