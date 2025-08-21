Seviye yeterli ama...

Fenerbahçe yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nin kapısına kadar dayandı.

Feyenoord'u farklı geçtikten sonra beklentiler arttı ancak Benfica da seviye olarak çok yukarıda bir takım. Mourinho'nun kontrollü başlaması normaldi.

Hücum konusunda herhalde çalıştıklarını sahaya yansıtamadılar. Belki de Portekizli hocanın istediği buydu. Rakibini kapalı oyuna zorlayarak yakalayacağı az sayıda pozisyonu değerlendirmek...

SZYMANSKI YAPAMIYOR

İlk 15 dakikada pozisyonlar verince sarı-lacivertlilerde bir geriye çekilme oldu.

Fred ve Amrabat orta alanı iyi kapatınca rakip kanatları denedi. Sarı-lacivertliler ise ilk bölümde topu ileri uçtaki Duran ve En-Nesyri ile buluşturamadı. Burada en büyük iş Szymanski'ye düşüyor ancak Polonyalı yine kaybolup gitti. Bazı ataklarda yaptığı yanlış tercihler oyuna çok etki etti.

O bölgede alternatif olmadığı için Mourinho da genç oyuncuyu tercih ediyor ama İrfan Can Kahveci daha etkili olabilirdi.

Duran'ın yerine Talisca'nın alınması doğru bir hamleydi. Başta da belirttiğim gibi kontrolü hiç elden bırakmadı Mourinho.

Burada bir eleştiri gelebilir.



HAMLELER GEÇ GELDI

Son 20 dakikayı eksik oynayan rakibin karşısında değişiklikler daha önce yapılabilirdi.

Kanarya'da tek eksik, hücumun çeşitlendirilmesi. Kanat ortaları ve uzaktan şutlar sizi çok nadir kurtarır. Yaratıcı ve hızlı kanat oyuncuları olması lazım. İç sahada baskıyı daha çok hissettirmeleri lazım. Bence tek eksik bu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra tempoyu düşürdü. Burada da doğru hamleler geldi ancak gol gelmedi.

Rövanşta şanslar eşit. Rakibini kendi oyununu oynamaya zorlayan Fenerbahçe turu geçip hasreti bitirebilir...