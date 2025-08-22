Beşiktaş çok kolay harcıyor

UEFA Avrupa Ligi'nden elendikten sonra Konferans Ligi'ne tutunmaya çalışan Beşiktaş, İsviçre deplasmanından galibiyeti çıkaramadı. Aslında maçı izleyen herkesin görüşü aynı olacaktır. maç 1-0 iken yakalanan pozisyonlar değerlendirilebilse sonuç çok farklı olabilirdi. Ancak burada Beşiktaş'ın evinde 4-2 kaybettiği Shakhtar maçından sonra da dikkat çektiğim bir nokta var. Temsilcimiz normal bir Avrupa maçına oranla kalesinde çok fazla tehlike veriyor. Shakhtar maçında ilk gol yenene kadar rakibin 6 gol girişimi vardı. Dünkü deplasmanda da Beşiktaş ilk yarı biterken golü buldu ancak rakibin 6-7 tane önemli pozisyonu vardı. Onlar da golü bulabilirdi. İkinci yarıda da tempo düşmedi. İsviçre temsilcisi daha hazır olabilir ama artık Beşiktaş'ın da bu seviyede hazır olması gerekiyor. Rakibin 19 şutunun yanında Beşiktaş'ın 9 şutunun olması kabul edilemez. Kaleyi bulan şutlar da 6-1. Siyahbeyazlıların kaliteli ayaklarıyla yakaladığı pozisyonları değerlendirmesi lazım. Lausanne, rövanşta da tehlike yaratacaktır.

DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ

Konferans Ligi'nde önceki turda çok beğendiğimiz Başakşehir, sahasında Craiova'ya 2-1 yenilerek şoke etti. Temsilcimiz rakibiyle başa baş bir oyun oynasa da şanssız gollerle 2 farklı geriye düştü. Atılacak 1 golün önemini bilen Çağdaş Atan, yaptığı hamlelerle bunu sağladı. Son dakikalarda gelen gol rövanş öncesi umutları artırdı. Yıllar sonra Avrupa Ligi maçıyla geri dönen Samsunspor da zorlu Panathinaikos deplasmanında çok iyi bir oyun ortaya koydu. Güçlü rakibi karşısında öne geçip bunu koruyamasa da rövanşta Samsun'da Karadeniz ekibinin şansının olduğunu düşünüyorum. Umarım tüm ekiplerimiz lig aşamasına kalmayı başarır...