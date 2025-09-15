Büyük takımdan beklenti

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi derbi maçla başladı. Açıkçası çok zorlu geçmesini beklediğim maç, erken kırmızı kartla çözüldü. Okay'ın gördüğü kırmızı kart yüzde yüz haklı. Böylesine tecrübeli bir oyuncunun yapmaması gereken bir hareket. Fenerbahçe'nin maça önde presle başlayacağı belliydi. Fatih Tekke de bunu düşünerek topsuz oyunda orta alanı kalabalık tutmayı düşündü ancak çok fazla pas hatası yaptılar. Sanki Onuachu ile Savic dışında takımın geri kalanı bu seviyenin oyuncusu değil gibiydi. Sarı-lacivertlilerde bir çok oyuncu yeni hoca gelince kabuk değiştirmiş. Fred, Szymanski ve İsmail, Tedesco ile çok daha istekliydiler.

DERBİNİN ETKİLERİ DE VAR

Böylesine stres dozu yüksek maçlarda eksik oynamanın büyük bir etkisi olur. Yine de Tedesco ile yeni bir sayfa açan Fenerbahçe açısından oyunda belirgin bir değişim var.

Tabii ki çok kısa bir süre oldu ancak büyük takımdan beklentilerin hemen hemen belli olduğu bir ortamda Fenerbahçe ilk sınavı kayıpsız geçti. Bundan sonraki haftalarda takımda görev dağılımının da nasıl olacağını görmüş olduk. Savunmada Skriniar, orta alanda Fred bu takım için çok önemli.

Hücumda ise sürekli içeriye kat eden ve ceza alanını kalabalık tutan bir oyun yapısı var. Trabzonspor'a ise büyük bir bölümü 10 kişi oynadıkları için söylenecek fazla bir şey yok. Okay atılmasaydı daha dengeli bir maç olurdu. Her şeye rağmen maçın karambol bir golle 1-0 bittiğini düşünürsek, gerçekten bordo-mavilileri tebrik etmek gerekir. Onana müthiş oynadı. Onuachu, rakibi çok yıprattı.

Bu sezon Fırtına da zirveyi zorlayacak gibi.