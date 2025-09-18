Transfer bu kadar önemli mi?

SÜPER Lig'de ilk hafta ertelenen maçını dün oynayan Fenerbahçe, oldukça zor anlar yaşadı. Yeni transferlerinin çoğundan faydalanamayan sarı-lacivertliler, özellikle ilk yarıda çok vasat bir futbol ortaya koydu. Dersine iyi çalışan Alanyaspor, rakibini ceza yayının önüne kadar getirse de kalesini iyi savundu. Kontra atakla da gol gelince tribünlerde uğultular başladı. Açıkçası geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışı veren takımdan çok sayıda yıldız oyuncunun bulunduğu Fenerbahçe'nin evinde böyle kötü bir futbol oynaması çok kabul edilebilir değil. İkinci yarıda İrfan Can'ın girmesiyle hareketlenen sarı-lacivertliler doğru işler yapmaya başladı ancak kapıyı kapatamadı. Talisca'nın verilen skandal penaltıyı kaçırması belki de iyi oldu. VAR'dan çağırılması ayrı bir olay, ancak hakemin pozisyonu izleyip penaltıyı vermesi ayrı bir olaydı. Ligin standartlarının belirlenmesi çok önemli. Ancak bu gerçekleşirse daha ileriye gidebiliriz.

